Mars’ın bir günlük hızlandırılmış görüntüsü paylaşıldı!

Birkaç hafta önce NASA'nın robot Mars kaşifleri, iletişimlerini engelleyebilecek bir doğa olayı olan Mars güneş kavuşumunu beklerken sıkı çalışmalarına bir süre ara verdiler. Duraklama öncesinde Curiosity keşif aracı park halindeydi ama Tehlike Önleme Kameraları (Hazcams) görüntü almaya devam etti. Curiosity, ilk olarak sabit konumundan 12 saat boyunca bir Mars gününün geçişini kaydetti ve güneş, şafaktan alacakaranlığa doğru ilerlerken manzara üzerinde kendi değişen gölgesini yakaladı. Görüntüleri 25 Kasım'da kavuşum sona erene kadar sakladı.

NASA'ya göre Curiosity'ye 12 saatlik görüntüleri kaydetme talimatı, kasım ortasında kavuşum başlamadan birkaç gün önce verildi. Amaç, ortaya çıkabilecek herhangi bir hava olayını yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Bu gerçekleşmedi ama Curiosity'nin 8 Kasım'da çektiği görüntüler hâlâ oldukça büyüleyici. Bu görüntüler, ön ve arka Hazcam'larından alınan görüntüleri gösteren iki videoda bir araya getirildi.





CURİOSİTY ÇEVREYİ GEZEREK GÖRÜNTÜ ALDI

Curiosity'nin Hazcam'leri normalde sürücülerin gezgin için tehlikeli olabilecek arazilerden kaçınmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Ancak gezgin 11 Kasım'dan 25 Kasım'a kadar görevine ara vermeden önce park halindeyken, kameralar biraz çevreyi gezmek için serbest bırakıldı.

Curiosity, Mars'ın Sharp Dağı'nın eteklerindeki konumundan sabah 5:30'dan akşam 5:30'a kadar kayıt yaptı. O ve diğer Mars araçları o zamandan beri normal faaliyetlerine devam ediyor.

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