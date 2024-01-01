Mars’ın bir günlük hızlandırılmış görüntüsü paylaşıldı!

NASA'nın Curiosity keşif aracı bir Mars gününün bu rüya gibi hızlandırılmış görüntüsünü gönderdi.

Mars’ın bir günlük hızlandırılmış görüntüsü paylaşıldı!
Yayın Tarihi:

Birkaç hafta önce NASA'nın robot Mars kaşifleri, iletişimlerini engelleyebilecek bir doğa olayı olan Mars güneş kavuşumunu beklerken sıkı çalışmalarına bir süre ara verdiler. Duraklama öncesinde Curiosity keşif aracı park halindeydi ama Tehlike Önleme Kameraları (Hazcams) görüntü almaya devam etti. Curiosity, ilk olarak sabit konumundan 12 saat boyunca bir Mars gününün geçişini kaydetti ve güneş, şafaktan alacakaranlığa doğru ilerlerken manzara üzerinde kendi değişen gölgesini yakaladı. Görüntüleri 25 Kasım'da kavuşum sona erene kadar sakladı.

NASA'ya göre Curiosity'ye 12 saatlik görüntüleri kaydetme talimatı, kasım ortasında kavuşum başlamadan birkaç gün önce verildi. Amaç, ortaya çıkabilecek herhangi bir hava olayını yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Bu gerçekleşmedi ama Curiosity'nin 8 Kasım'da çektiği görüntüler hâlâ oldukça büyüleyici. Bu görüntüler, ön ve arka Hazcam'larından alınan görüntüleri gösteren iki videoda bir araya getirildi.

nasa

CURİOSİTY ÇEVREYİ GEZEREK GÖRÜNTÜ ALDI

Curiosity'nin Hazcam'leri normalde sürücülerin gezgin için tehlikeli olabilecek arazilerden kaçınmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Ancak gezgin 11 Kasım'dan 25 Kasım'a kadar görevine ara vermeden önce park halindeyken, kameralar biraz çevreyi gezmek için serbest bırakıldı.

Curiosity, Mars'ın Sharp Dağı'nın eteklerindeki konumundan sabah 5:30'dan akşam 5:30'a kadar kayıt yaptı. O ve diğer Mars araçları o zamandan beri normal faaliyetlerine devam ediyor.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Öne Çıkanlar
Ayçiçek yağında üçer beşer aldıran indirim var! O marketteki fiyatını duyan işini bırakıp koşuyor Ayçiçek yağında üçer beşer aldıran indirim var! O marketteki fiyatını duyan işini bırakıp koşuyor
MasterChef'te ceket giyen isimler ifşa oldu! Favori isim ceketi kıl payı kaçırdı! MasterChef'te ceket giyen isimler ifşa oldu! Favori isim ceketi kıl payı kaçırdı!
Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar
Çok Okunanlar
iPhone'daki batarya sorunu tarihe karışıyor! Bu tüyoyu bilenler yüzde 100 bataryaya sahip olacak iPhone'daki batarya sorunu tarihe karışıyor! Bu tüyoyu bilenler yüzde 100 bataryaya sahip olacak Yurt dışından telefon alanlar oh çekecek! Bu karar hiç beklenmiyordu: Sonunda oldu! Yurt dışından telefon alanlar oh çekecek! Bu karar hiç beklenmiyordu: Sonunda oldu! Google iddiaları kabul etti: Tam 5 milyar dolar ödeyecek Google iddiaları kabul etti: Tam 5 milyar dolar ödeyecek Samsung imkânsızı başaracak! Görünmeyeni yakalayabilen kamera sensörleri üretilecek! Samsung imkânsızı başaracak! Görünmeyeni yakalayabilen kamera sensörleri üretilecek! SpaceX’ten rekor! Üç saat arayla iki roket fırlattı! SpaceX’ten rekor! Üç saat arayla iki roket fırlattı!