Mazda mühendisleri, 2024 Mazda MX-5 Miata'nın akıllara durgunluk veren yeni teknolojisini açıkladı

2024 Mazda MX-5 Miata’nın Yeni Asimetrik LSD’si Nasıl Çalışıyor?

Asimetrik LSD, geleneksel LSD’lere göre farklı bir mekanizmaya sahip bir diferansiyel türüdür. Geleneksel LSD’lerde, diferansiyelin sınırlama özellikleri her iki tarafta da aynıdır. Ancak asimetrik LSD’de, bir kam mekanizması eklenerek farklı bir karakteristik elde edilir. Bu sayede, asimetrik LSD, ivmelenme ve frenleme arasında farklı girdiler sağlar. Bu da, motor frenlemesi altında daha güçlü bir kilitleme ile fazla kuyruk kaymasını önler ve viraja dalarken daha lineer bir dönüş davranışı yaratır.





Asimetrik LSD Nasıl Geliştirildi?

Asimetrik LSD’nin geliştirilmesi, Mazda’nın MX-5’in LSD’sini iyileştirmek istemesiyle başladı. GKN Driveline Japan’dan (önceki adıyla Tochigi Fuji Sangyo) Isao Hirota, bir kam mekanizması ekleyerek farklı bir karakteristik elde edebileceğini düşündü. Bu fikri, Mazda’nın ilgisini çekti ve asimetrik LSD’nin prototipleri üretildi. Mazda’nın fabrika test sürücüleri, bu prototipleri Nürburgring’de deneyerek değerlendirdiler. Mazda’nın Direksiyon Performansı Geliştirme Bölümü’nden Naoki Hiraga, profesyonel sürücülerin, verilerde veya tur zamanlarında görünmeyen ince gelişmeleri hissedebildiklerini söylüyor. Mazda Mazda Örneğin, test sürücüleri, "Sağa ve sola dönerken performans farklı" dediklerinde, verilere baktığında ilk bakışta bir fark görünmüyordu. Ancak daha yakından incelediğinde, kavramadaki yağ oluklarının yönünde bir fark olduğunu buldu. Mazda’nın test sürücülerinin keskin hissi sayesinde, sol ve sağ arasındaki his farkı, simetrik yağ olukları ile donatılmış LSD ile giderildi. Mazda mühendisleri, ayrıca, MX-5’in farklı müşteri profillerini de göz önünde bulundurduklarını belirtiyorlar. Yeni LSD, sürüş performansını iyileştirirken, aracın karakterini değiştirmeden ve müşterileri yabancılaştırmadan yapmalıydı. "Bu sahnede iyi ama o sahnede kötü olacak bir duruma girmek istemiyoruz" diyor Takahashi. Mazda’nın sürüş zevkine odaklanması, MX-5’i bir ikon yaptı ve sürekli gelişimi sayesinde, bu statü iyi ellerde.





Asimetrik LSD Hangi Modellerde Bulunuyor?

Asimetrik LSD, 2024 Mazda MX-5 Miata’nın altı ileri manuel şanzımanlı modellerinde bulunuyor. Bu modeller, Sport, Club ve Grand Touring trim seviyelerini içeriyor. Ayrıca, asimetrik LSD, MX-5’in 100th Anniversary Edition adlı özel bir versiyonunda da mevcut. Bu versiyon, Mazda’nın 100. yılını kutlamak için üretilen ve sınırlı sayıda satılan bir modeldir. Asimetrik LSD’nin yanı sıra, 2024 Mazda MX-5 Miata, yeni LED farlar, yeni LED arka lambalar, yeni 8,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, yeni Aero Gray Metallic renk seçeneği ve Mazda Radar Cruise Control ve Smart Brake Support gibi yeni güvenlik özellikleri de sunuyor. 2024 Mazda MX-5 Miata’nın uluslararası pazarlarda satışa sunulduğunu göz önüne alırsak, Türkiye’ye de gelecek yılın başlarında gelmesini bekleyebiliriz.







