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Meta, ilk gerçek AR gözlüğü Orion'u sonbaharda düzenleyeceği geliştirici konferansında tanıtacak!

Meta, bu yılki geliştirici konferansında yeni artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri üzerinde yıllarca süren çalışmalarını göstermeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:09
Meta, ilk gerçek AR gözlüğü Orion'u sonbaharda düzenleyeceği geliştirici konferansında tanıtacak!

Meta’nın gerçek AR gözlüklerinin ilk versiyonu olan ve Orion olarak adlandırılan dahili proje, bu sonbaharda, muhtemelen Meta'nın üçüncü taraf geliştiricilere yönelik yıllık Connect konferansı sırasında ortaya çıkmaya hazırlanıyor. İki kaynağa göre, AR ekibi de Connect sırasında yüksek teknolojili gözlüklerin demosunu yapmak için zorlanıyor. Bu nedenle yüksek düzeyde performans sağlamak için şirket içi baskı bulunuyor.

AR gözlükleri tanıtımdan sonra halka satışa sunulmayacak olsa da, bir avuç çalışanın şimdiden gelişmiş prototiplerle denemeler yaptığını belirtti. Yeni ürünün demosunun, Meta'nın yüksek teknolojili giyilebilir cihazlardaki pahalı çalışmaları konusunda sektörde heyecan yaratması bekleniyor.

AR gözlükleri Meta'nın daha iyi bilinen Ray-Ban akıllı gözlükleri ve Quest kulaklıklarından ayrı bir ürün. Orion projesi, yapay zekâ ve metaverse ile ilgili tüm projelerin yanı sıra şirketteki AR ve VR çalışmalarını yürüten Meta'nın Reality Labs bölümü altında birkaç yıldır çalışıyordu.

meta

BİR TÜR OLARAK ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLEN EN GELİŞMİŞ ŞEY

Reality Labs, Meta CTO'su Andrew Bosworth'un sorumluluğunda olsa da, bünyesindeki projeler Reality Labs'ın çalışmalarını yakından takip eden CEO Mark Zuckerberg'i yakından ilgilendiriyor. Bu ayın başlarında Threads'te, masasında Meta gözlüklerinin çeşitli versiyonlarını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Bir kaynak, şu anda mevcut olan Meta akıllı gözlüklerden çok daha kalın olan en az iki gözlük çerçevesini gösteren fotoğrafta, piyasaya sürülmemiş AR gözlüklerinin belirli prototiplerinin görüldüğünü söyledi.

AR gözlükleri, genel olarak Meta'nın bir giyilebilir cihaz ve donanım şirketi olarak gelecek planlarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Meta'nın giyilebilir cihazlara yönelik çok yıllı yol haritası hakkında The Verge'de yayınlanan bir habere göre Meta, yeni AR gözlüklerinin ikinci bir versiyonunu 2027 veya 2028'de erken benimseyenlere sunmayı planlıyor. Şimdiye kadar, Meta'nın AR gözlüklerini perakende olarak satmak bir yana, üretmenin bile maliyetli olduğu aktarılıyor.

Bosworth, aralık ayında The Verge ile yaptığı bir röportajda, tam AR gözlüklerinin insanların "2024'te oynama şansı bulmasını" beklediği bir şey olduğunu kaydetti. Connect'te bir demo olacağını söylemedi. Bosworth ayrıca AR gözlüklerinin "aşırı pahalı bir teknoloji yolu" üzerine inşa edildiğini ve şimdiye kadar elde edilen sonucun "bir tür olarak şimdiye kadar üretilen en gelişmiş şey” olabilecek bir tüketici elektroniği olduğunu belirtti.

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