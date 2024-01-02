Meta'nın Quest 3 sanal gerçeklik gözlüğü piyasaya çıkınca Quest 2’nin fiyatı düştü!

Meta, Quest 3'ün piyasaya sürülmesinin ardından Quest 2 VR başlığının fiyatını kalıcı olarak 250 dolara indiriyor. Quest 2 zaten Black Cuma'den beri bu fiyattan satılıyordu. Fakat yeni perakende fiyatı önceki nesil model için daha da iyi fırsatların oluşacağı anlamına gelebilir.

Meta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "VR'yi daha uygun fiyatlı hale getirmek ve daha fazla insanı topluluğa dahil etmek için daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorduk. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren Quest 2 ve aksesuarlarının fiyatlarını kalıcı olarak düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, 128 GB'lık Quest 2 artık 250 dolara ve 256 GB'lık model ise 300 dolara kadar düştü. Meta, ayrıca yenilenmiş ünitelerin fiyatlarını da sırasıyla 230 ve 270 dolara indirecek.

Quest 2, 300 dolarlık düşük tanıtım fiyatıyla en popüler VR başlıklarından biri oldu. Fakat Meta, 2022'nin ortalarında fiyatı 400 dolara çıkardığında tepki çekmişti. Ancak 500 dolarlık fiyatıyla piyasaya sürülen Quest 3, geliştirilmiş ekranlar ve lensler, daha kompakt bir tasarım, daha hızlı performans, karma gerçeklik kameraları ve daha fazlasıyla ileriye doğru büyük bir adım olarak görüldü.

Quest 2’nin Amazon’daki Türkiye fiyatı halen 16 bin TL’den başlasa da indirimin yakın zamanda Türkiye için de geçerli olması bekleniyor.