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Meta'dan açıklama: Rekabet Kurulu'nun kararı ile Threads kapatılıyor

Meta, Twitter’a (X) rakip olarak açmış olduğu yeni sosyal medya platformu Threads’ı Türkiye’de geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu kararın Rekabet Kurumu tarafından verilen geçici tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 17:00
Meta'dan açıklama: Rekabet Kurulu'nun kararı ile Threads kapatılıyor

Türkiye’de ve tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platformlarının sahibi Meta, kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Meta, Threads’ı Türkiye’de geçici olarak kapatacaklarını belirtti. Bu kararın Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbirler kararı kapsamında alındığı ifade edildi. Alınan karara göre 29 Nisan’dan itibaren Threads geçici olarak kapatılacak.

Threads için alınan geçici kapatma kararından, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi diğer Meta hizmetleri etkilenmeyecek.

Türkiye’de Threads hesapları olan kullanıcıların, bu karardan en az derecede etkilenmesi için bir dizi önlem aldıklarını ifade eden Meta yetkilileri, 29 Nisan öncesinde bilgilendirme yapacaklarını da belirtti.

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