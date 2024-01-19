Meta, ‘Verimlilik Yılı’ sonrası 1 trilyon dolarlık değere kavuşmaya hazırlanıyor!

Meta Platforms'un hisseleri, hisse senedi fiyatının 2023'te yüzde 200 artmasının ardından 1 trilyon dolar sınırına yaklaşıyor. Meta'nın piyasa değeri şu anda 966,60 milyar dolar ve 1 trilyon dolarlık değerli dönüm noktasından sadece 33,4 milyar dolar uzakta.

Meta, 1 trilyon dolara ulaşırsa, şu anda hepsi 1 trilyon dolar veya daha fazla değere sahip olan Büyük Teknoloji akranları Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon ve Nvidia'nın arasına katılacak. Microsoft şu anda 2,93 trilyon dolarlık piyasa değeriyle lider konumda yer alıyor.

Meta, 1 trilyon dolar sınırını en son Haziran 2021'de aşmıştı. Dow Jones Market Data'ya göre, hisse senedi aynı 7 Eylül 2021’de tüm zamanların en yüksek kapanış değeri olan 1,08 trilyon dolara ulaştı.





YILBAŞINDAN BU YAZDA HİSSELER YÜZDE 6,3 ARTTI

Ancak, diğer birçok teknoloji şirketi gibi Meta da Covid ile ilgili hareket kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından teknoloji ürünlerine ve hizmetlerine yönelik talebin düşmesinin ardından yoğun zorluklarla karşılaştı.

Şubat 2022'de Meta, Facebook'un günlük aktif kullanıcı tabanının ilk kez küçüldüğünü gösteren dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladıktan sonra ABD şirket tarihindeki en büyük tek günlük düşüşü yaşadı.

Meta, maliyetleri düşürmek için Kasım 2022'de şirketin şimdiye kadarki ilk büyük işten çıkarma turunda 11 bin kişiyi işten çıkarmış ve 2023'ün "verimlilik yılı" olacağı sözünü vermişti.

Bu kapsamda Meta, 2023'ün üçüncü çeyreğinde analistlerin tahminlerini aşan güçlü kazançlar bildirdi. Meta'nın hisseleri 2023 yılında yaklaşık yüzde 200 değer kazanarak S&P 500'de çip üreticisi Nvidia'dan sonra en iyi performans gösteren ikinci şirket oldu. Ayrıca, Meta'nın hisseleri yılbaşından beri yüzde 6,3 artış gösterdi.