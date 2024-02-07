Microsoft'un büyük umutlarla işe aldığı Apple yöneticisi işten ayrıldı!

Microsoft'un 2020 yılında karma gerçeklik ve yapay zekâ alanında cihaz mühendisliğini yürütmek üzere işe aldığı eski Apple yöneticisi Rubén Caballero’nun, şirketten sessizce ayrıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Caballero, artık Microsoft'un şirket içi rehberinde yer almıyor ve ofiste ya da Teams sohbetlerinde görülmüyor. Microsoft Caballero'nun ayrıldığını şirket içinde ya da kamuya açıklamadı ve Caballero'nun LinkedIn profilinde Microsoft'taki görevi hâlâ "mevcut" olarak görünüyor.

Caballero, 2005-2014 yılları arasında Apple'da mühendislik başkanı olarak çalıştı. Microsoft, Caballero'yu 2020 yılında şirketin karma gerçeklik ve yapay zekâ organizasyonunda HoloLens gibi cihazlar üzerinde çalışmak üzere işe aldı. Caballero, ayrıca 2020 yılında donanım girişimi Humane'e teknik danışman olarak atandı.





PANAY, CABALLERO’NUN RAPORUYLA İŞTEN AYRILMIŞTI

O zamandan beri Microsoft, yapay zekâya daha fazla yatırım yapmak için birkaç donanım projesini iptal etti. Özellikle, Caballero'nun rapor ettiği uzun süredir donanım patronu olan Panos Panay, eylül ayında Microsoft'tan ayrıldı ve Amazon'da işe başladı.

Panay ile yakından çalışmış olan içeriden kişiler, Panay'ın başında bulunduğu Windows + Cihazlar bölümündeki son değişikliklerden memnun olmadığını söyledi. Bu kişiler, o dönemde Windows lisanslama ve birimin donanım işinin şirketin finansal tahminlerine göre düşük performans gösterdiğini söyledi.

Caballero, Panay'ın Windows ve Cihazlar organizasyonuna 2022 yılında katıldı ve Microsoft o tarihten bu yana bazı donanım ekiplerini küçülttü.

Caballero, Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin gözlerini üretken yapay zekânın geleceğine dikmesiyle bir dereceye kadar gözden düşen ve bir zamanlar çok popüler olan yeni bir bilgi işlem modu olan metaverse ve tüketicilere odaklanmasıyla tanınıyordu.