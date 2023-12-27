Microsoft’un yapay zekâ destekli Copilot’u artık Play Store’da!

Microsoft, Android için özel bir Copilot uygulaması geliştirdi. Play Store'daki yeni uygulama, Bing mobil uygulamasına ihtiyaç duymadan Microsoft'un yapay zekâ destekli Copilot'una erişim sunuyor. Neowin tarafından geliştirilen Android'deki Copilot yaklaşık bir haftadır kullanılabilir durumda. Fakat iOS sürümü henüz mevcut değil.

Uygulama, sohbet robotu özelliklerine erişim, DALL-E 3 vasıtasıyla görüntü oluşturma ve e-mailler ve belgeler için metin taslağı oluşturma özelliğiyle ChatGPT'ye çok benziyor. Aynı zamanda, OpenAI'nin en son GPT-4 modeline ücretsiz bir şekilde erişim de sağlıyor. Fakat ChatGPT kullanıyorsanız bunun için ödeme yapmanız gerekiyor.





İOS SÜRÜMÜ GELECEK Mİ?

Android için Copilot uygulamasının tanıtımı, Microsoft'un Bing Chat'i Copilot olarak tekrar isimlendirmesinden yaklaşık 2 ay önce yapıldı. Şirket, öncelikle 2023’ün başlarında Bing arama motoru içinde yapay zekâ uygulamasını başlatmış ve ChatGPT gibi bir arayüzü arama sonuçlarına entegre etmişti. Bu halen mevcut olsa da, şirket, Bing Chat markasını bıraktı ve Copilot'un, ChatGPT gibi copilot.microsoft.com internet sitesinde kendi özel bölgesinde de bulunan bağımsız bir tecrübe olmasına onay verdi.

Copilot için mobil uygulamalar başlatmak, bu bağımsız Copilot tecrübesini genişletmenin bir sonraki aşaması gibi görünüyor. Şimdilik Copilot'un iOS sürümüne ilişkin bir gelişme olmasa da, bunun yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.