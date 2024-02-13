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Microsoft, Windows 11'e ‘Yapay Zekâ Süper Çözünürlük’ güncellemesi getiriyor!

Microsoft’un getireceği ‘Süper Çözünürlük’ yalnızca özel donanımlarla oyun dışı uygulamalarda da çalışabilecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:25
Microsoft, Windows 11'e ‘Yapay Zekâ Süper Çözünürlük’ güncellemesi getiriyor!

Microsoft, geçtiğimiz hafta Windows 11 Insider Preview Build 26052'yi Canary ve Dev kanallarında yayınlayarak yapay zekâ tabanlı birçok yeni özellik sundu. Bunlardan biri, kullanıcıların çevrimiçi toplantılarda insanlarla iletişim kurmak için kendi sesli avatarlarını oluşturmalarına olanak tanıyan “Speak For Me” (Benim İçin Konuş) oldu. En son yapı ayrıca şirketin sürüm notlarında resmi olarak açıklamadığı gizli bir yapay zekâ özelliği de içeriyor.

İlk olarak Windows Insider ve X kullanıcısı @PhantomOfEarth tarafından fark edildiğine inanılan en son yapı, videoları yükseltmek için yapay zekâ kullanan ve gelişmiş ayrıntılarla daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayan "Otomatik Süper Çözünürlük" adlı bir özellik içeriyor. Bununla birlikte, mevcut yükseltme seçeneklerinden farklı olarak, bunun oyun dışı olanlar da dahil olmak üzere desteklenen her türlü uygulamada kullanılabileceği söyleniyor.

yapay zeka

OTOMATİK SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK SEÇENEĞİ NASIL KULLANILIR?

Şu an itibarıyla, Otomatik Süper Çözünürlük varsayılan olarak mevcut olmasa da ViveTool'un kullanıcılar, en son sürümünü kullanarak görünmesini sağlayabilecek. Bunu yapmak için yazılımı GitHub'dan indirin, dosyaları istediğiniz bir klasöre çıkarın, yönetici olarak Komut İstemi'ni açın ve ardından CD komutunu kullanarak ViveTools klasörüne gidin. İpucu veren @thebookisclosed'a göre, "vivetool /enable /id:39695921 /variant:3" (tırnak işaretleri olmadan) komutunu çalıştırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Böylece, Otomatik Süper Çözünürlük seçeneği artık kullanılabilir olacak. Ayarlar uygulamasını başlatıp 'Ekran'a tıklayarak ve 'Grafikler' bölümüne giderek bu seçeneği manuel olarak açabileceksiniz. Burada, 'Otomatik süper çözünürlük'ün yanındaki geçişi açmanız yeterli olacak.

Süper Çözünürlük, Nvidia, AMD veya Intel'in yeni ayrık grafik kartlarını kullanan kişiler için tanıdık bir terim. Bu özellik, desteklenen uygulamalardaki fotoğraf ve videoları içerik kaybı olmadan keskinleştirmek ve yükseltmek için makine öğrenimini kullanıyor.

Yerleşik Windows 11 upscaler'ın nasıl çalışacağı henüz belli değil. Fakat raporlar yalnızca özel bir sinir işleme birimi (NPU) gibi özel donanıma sahip cihazların bundan yararlanabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, Microsoft, henüz yeni özellik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle herhangi bir şeyi kesin olarak söyleyebilmemiz için şirketin daha fazla ayrıntı açıklamasını beklemek gerekecek.

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