Microsoft, Windows Fotoğraflar'a yapay zekâ destekli bir silgi desteği veriyor!

Microsoft, fotoğraflarınızdan istenmeyen öğeleri kaldırmanın kolay bir yolunu sunan, resimler için yapay zekâ destekli bir silgi duyurdu. Windows Fotoğraflar, uzun zamandır bir görüntünün bazı kısımlarını sizin için kaldırabilen bir Spot Fix aracına sahipti. Ancak şirket, Generative Erase'ın bu özelliğin geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor. Görünüşe göre, bu yeni araç, arka plandaki seyirciler veya dağınıklık gibi büyük nesneler bir görüntüden kaldırıldığında bile daha kusursuz ve gerçekçi sonuçlar yaratabiliyor.

Hem Google hem de Samsung'un mobil cihazlarında kendi yapay zekâ silgi araçları versiyonları bulunuyor. Google'ın aracı, eski modellere sunulana kadar yalnızca yeni Pixel telefonlarda mevcuttu. Microsoft'un versiyonu ise masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda yapay zekâ destekli bir fotoğraf silgisine erişmenizi sağlıyor.





NASIL KULLANILACAK?

Bu özelliği kullanmaya başlamak için Fotoğraflar'daki görüntü düzenleyiciyi çalıştırmak yeterli olacak. Kullanıcılar, “Basitçe Sil” seçeneğini seçecek ve ardından kaldırmak istediği öğelerin üzerinde bir maske oluşturmak için fırçayı kullanacak. Ayrıca kullanıcılar, daha ince veya daha kalın nesneleri seçmeyi kolaylaştırmak için fırça boyutunu bile ayarlayabilecek ve hepsini silmeden önce birden fazla öğeyi vurgulamayı da seçebilecek.

Ancak şu anda Generative Erase'a erişimin oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor. Henüz geniş çapta yayınlanmadı ve yalnızca Windows Insider üyesi olan kullanıcılar, Windows 10 ve Arm64 cihazlar için Windows 11'deki Fotoğraflar uygulaması aracılığıyla kullanabilecek.