Microsoft yapay zekaya geçiş yapıyor: Yeni çipini tanıttı

Yapay zeka kullanımı giderek artıyor! Microsoft yeni tanıtımını yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Microsoft yapay zekaya geçiş yapıyor: Yeni çipini tanıttı
Yayın Tarihi:

Microsoft yapay zeka tanıtımını yaptı! Tüm dünyada kullanımı giderek artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİCROSOFT YAPAY ZEKA TANITIMINI YAPTI

Microsoft mühendislerinin uzun süredir süren yapay zeka çipinin tanıtımı yapıldı. Çiplerden bir tanesinin yapay zeka görevleri ve üretken yapay zeka için optimize edilen Microsoft Azure Maia Al Hızlandırıcı olduğu söylendi. Diğer çip ise Microsoft Bulut üstünde genel amaçlı programlama işlemlerini çalıştırmak için tasarlanan Arm tabanlı işlemci Arm Microsoft Azure Cobalt CPU olarak tanıtıldı. 

microsoft yapay zeka destekli çiplerini tanıttı

Önümüzdeki senenin başında çipin şirket veri merkezlerine dağıtılmaya başlanacağı da açıklandı. İki çipin hizmetlere güç katması bekleniyor. Açıklamaya göre çiplerin verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir programlama gücü epey ilgi çekiyor. İsteyen müşteriler ihtiyaçlarını karşılamak için sektör ortaklarıyla genişleyen ürün yelpazelerine katabilecek. 

Öne Çıkanlar
Maaşını çeken BİM'e koşacak! Gömlek, mont, pijama takımı hepsi dev indirimle satışta: Yetişen kapıyor Maaşını çeken BİM'e koşacak! Gömlek, mont, pijama takımı hepsi dev indirimle satışta: Yetişen kapıyor
Elinizdeki sigara aslında sahte olabilir! Hemen bu ibareleri kontrol edin: Sahte sigara böyle anlaşılıyor Elinizdeki sigara aslında sahte olabilir! Hemen bu ibareleri kontrol edin: Sahte sigara böyle anlaşılıyor
23 Kasım öncesi bankaya koşana 32 günde 15.125 TL ödeniyor! 23 Kasım öncesi bankaya koşana 32 günde 15.125 TL ödeniyor!
Çok Okunanlar
Bu otomobili 16 yaşındakiler bile kullanabilecek! Tamamen yerli: Satış fiyatı belli oldu Bu otomobili 16 yaşındakiler bile kullanabilecek! Tamamen yerli: Satış fiyatı belli oldu iPhone kullananlar sonunda oh çekecek! O sorunlar tamamen ortadan kalkacak: İşte yeni güncelleme bilgileri iPhone kullananlar sonunda oh çekecek! O sorunlar tamamen ortadan kalkacak: İşte yeni güncelleme bilgileri Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak Artık tüm gün izleriz: Instagram storylerinde süre uzuyor Artık tüm gün izleriz: Instagram storylerinde süre uzuyor