Microsoft yapay zekaya geçiş yapıyor: Yeni çipini tanıttı

Microsoft yapay zeka tanıtımını yaptı! Tüm dünyada kullanımı giderek artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİCROSOFT YAPAY ZEKA TANITIMINI YAPTI

Microsoft mühendislerinin uzun süredir süren yapay zeka çipinin tanıtımı yapıldı. Çiplerden bir tanesinin yapay zeka görevleri ve üretken yapay zeka için optimize edilen Microsoft Azure Maia Al Hızlandırıcı olduğu söylendi. Diğer çip ise Microsoft Bulut üstünde genel amaçlı programlama işlemlerini çalıştırmak için tasarlanan Arm tabanlı işlemci Arm Microsoft Azure Cobalt CPU olarak tanıtıldı.





Önümüzdeki senenin başında çipin şirket veri merkezlerine dağıtılmaya başlanacağı da açıklandı. İki çipin hizmetlere güç katması bekleniyor. Açıklamaya göre çiplerin verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir programlama gücü epey ilgi çekiyor. İsteyen müşteriler ihtiyaçlarını karşılamak için sektör ortaklarıyla genişleyen ürün yelpazelerine katabilecek.