Mini Aceman Elektrikli Crossover 24 Nisan'da Tanıtılacak

ACEMAN, MINI’NİN İLK ELEKTRİKLİ CROSSOVER MODELİ OLACAK



Mini, geçtiğimiz yıl Aceman ismini tescil ettirmiş ve bu modelin bir crossover olacağını açıklamıştı. Aceman, Mini’nin mevcut elektrikli modeli Cooper SE’nin üzerinde konumlanacak ve Countryman’den daha küçük bir boyuta sahip olacak. Aceman, Mini’nin ilk tamamen elektrikli crossover modeli olma özelliğini taşıyacak.,





Mini, Aceman’in tasarımını ve teknik özelliklerini henüz resmi olarak açıklamadı, ancak modelin son testlerini gerçekleştirdiğini ve yakında tanıtılacağını bildirdi. Aceman, Arktik soğuğundan çöl sıcağına kadar farklı iklim koşullarında test edildi. Bu testler, modelin sürüş dinamikleri, konforu, batarya soğutması, şarj performansı ve klima sistemi gibi unsurlarını değerlendirmek için yapıldı. Ayrıca çöl tozu, modelin yapım kalitesini de ortaya çıkardı.

ACEMAN, MINI’NİN GELECEKTEKİ TASARIM DİLİNİ YANSITACAK

Mini, Aceman’in tasarımını henüz göstermedi, ancak modelin klasik Mini hatlarını modern bir şekilde yorumlayacağını söyledi. Aceman, Mini’nin gelecekteki elektrikli modellerinin tasarım dilini de yansıtacak. Modelin önünde, ızgara yerine bir LED ışık şeridi ve İngiliz bayrağı motifli bir panel bulunacak. Farlar, geleneksel yuvarlak şekilden vazgeçip matris LED teknolojisine sahip olacak. Arka tarafta da yine İngiliz bayrağı şeklinde tasarlanmış stop lambaları göze çarpacak. Model, 20 inçlik jantlarla sportif bir görünüm kazanacak.

ACEMAN, COOPER SE’NİN BATARYASINI KULLANACAK





Mini, Aceman’in teknik özellikleri hakkında da henüz net bir bilgi vermedi, ancak modelin Cooper SE’nin 54.2 kWh’lik bataryasını kullanacağını doğruladı. Bu batarya, Cooper SE’de 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten tek bir elektrik motoruna sahip. Aceman’in de benzer bir motorla donatılması bekleniyor. Ancak Mini, Aceman’in daha güçlü ve dört tekerlekten çekişli bir versiyonunu da sunabilir. Bu versiyon, Countryman’de 306 beygir güç üreten ALL4 eAWD sistemini kullanabilir. Ayrıca Aceman’in bir de JCW versiyonu olabileceği de söyleniyor.

Mini, Aceman’i önümüzdeki aylarda tanıtacak. Modelin ilk olarak Almanya’da düzenlenecek olan Gamescom 2022 adlı video oyunu fuarında görücüye çıkması planlanıyor.





Mini Aceman ne zaman tanıtılacak: Mini Aceman’in tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak modelin 2022 yılının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

Mini Aceman fiyatı ne olacak: Mini Aceman’in fiyatı da henüz açıklanmadı, ancak modelin Cooper SE’den daha pahalı olması muhtemel. Cooper SE’nin Türkiye fiyatı 449 bin TL civarında.

Mini Aceman kaç km menzile sahip olacak: Mini Aceman’in menzili de henüz belli değil, ancak modelin Cooper SE’nin bataryasını kullanacağı düşünülürse, Cooper SE’nin WLTP normuna göre 234 km olan menzilini aşması zor görünüyor.

Mini Aceman nasıl bir tasarıma sahip olacak: Mini Aceman’in tasarımı henüz gösterilmedi, ancak modelin klasik Mini hatlarını modern bir şekilde yorumlayacağı ve elektrikli bir crossover olduğunu vurgulayacağı söyleniyor.

Mini Aceman hangi motor seçenekleriyle gelecek: Mini Aceman’in motor seçenekleri de henüz netleşmedi, ancak modelin en azından tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Tek motorlu versiyonun ön tekerlekleri, çift motorlu versiyonun ise dört tekerleği de hareket ettireceği düşünülüyor.