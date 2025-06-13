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Nanomik, Doğal Pestisitler ile Tarımda Devrim Yaratan Geliştirmeler Yapıyor

Türk biyoteknoloji şirketi Nanomik, pestisit sorununa doğal çözümler sunarak tarımda devrim yaratıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 17:19
Nanomik, Doğal Pestisitler ile Tarımda Devrim Yaratan Geliştirmeler Yapıyor

Türk biyoteknoloji şirketi Nanomik, son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelen sentetik tarım ilaçlarına karşı doğal koruyucular geliştirmekte. Firmanın Kurucu Ortağı Buse Berber Örçen, VivaTech 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamalarda, bu ürünlerin sürdürülebilirliği hedefleyen birçok sektöre hitap ettiğini belirtti.

Paris'te devam eden Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olan VivaTech'de bulunan Türkiye pavilyonunda, Örçen, geliştirdikleri mikro kapsüle edilmiş doğal koruyucuların, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde güncel bir mesele olan pestisit sorununa etkili bir alternatif sunduklarını vurguladı. Bu sayede hem insan sağlığını koruyarak hem de doğayı koruma hedefini benimsediklerini ifade etti.

Örçen, ürünlerini tarım, gıda ve yapı sektöründe 7'den fazla ülkede test ettiklerini ve başarıyla satışa sunduklarını aktardı. "Dünya devleriyle aynı masada yer aldığımızı görmek bizi daha da motive ediyor" dedi.

Küresel pazara açılmak adına önemli işbirlikleri yaptıklarını belirten Örçen, ürünlerinin sentetik koruyucularla başa baş etkinlik gösterdiğini ve birçok biyolojik üründen daha yüksek etkinlik sunduğunu sözlerine ekledi. Bu başarının altında yatan patent teknolojisinin, doğal molekülleri daha akıllı ve kontrollü bir hale getirdiğini ifade etti.

Örçen, ayrıca, geliştirdikleri ürünlerin hem sentetik pestisitler kadar uzun süre etkin rakip özelliklere sahip olduğunu hem de ekonomik çözümler sunduğunu belirterek, "En büyük hedefimiz dünya pazarına açılmak"

Türk şirketi Nanomik Biotechnology son dönemde büyük sorun haline gelen sentetik tarım ilaçlarına...

Türk şirketi Nanomik Biotechnology son dönemde büyük sorun haline gelen sentetik tarım ilaçlarına karşı doğal koruyucular geliştiriyor. Nanomik Biotechnology Kurucu Ortağı Buse Berber Örçen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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