NASA neden insanlardan yardım istedi?

Geçtiğimiz hafta NASA'nın Juno aracı, volkanik Jovian uydusu Io'ya en yakın ikinci uçuşunu tamamladı ve yol boyunca bir dizi fotoğraf yakaladı. NASA, şimdi de Juno'nun yakaladığı tüm fotoğrafları ve ham verileri sıralamak için halkı yardıma çağırıyor.

NASA, Juno'nun sondayı Jovian uydusunun yüzeyine 1.500 kilometre yaklaştıran en son uçuşunun, 20 yılı aşkın bir süredir herhangi bir uzay aracının gerçekleştirdiği en yakın uçuş olduğunu söylüyor. Bu uçuşta Io'daki ikiz volkanik püskürmelerin görüntülerinin yakalandığını zaten biliyoruz, ancak NASA daha incelenecek çok veri olduğunu belirtiyor.

Io'nun fotoğrafları, Jüpiter'in yanı sıra çeşitli Jovian uydularının da güzel ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan Juno'nun "JunoCam "i tarafından çekildi. Bu son uçuş çoğunlukla ayın güney yarımküresine odaklanmış olsa da, diğer uçuşlar kuzeyi çok detaylı bir şekilde yakaladı.





NASIL YARDIMCI OLUNUR?

Ancak uzay ajansının elinde düzenlemesi gereken çok fazla veri olduğu için NASA, şimdi bu son uçuş sırasında toplanan ham Junocam verilerini erişime açtı. JunoCam bilim insanları, kendi düzenlemelerini yapacak olsa da gözden geçirilecek çok fazla veri olduğu için halktan yardım istedi.

Bu tür verileri işlemenin cazip yanlarından biri de kendi yorumunuzu katabilmektir. Juno'nun Io fotoğrafları da tamamen aynıdır, çünkü görüntü işlemcileri görüntüleri nasıl renklendirdiklerine farklı yaklaşabilirler, James Webb uzay teleskobundan gelen görüntülerde birçok kez gördüğümüz bir şey.

Eğer siz de katılmak ve JunoCam bilim insanlarının her şeyi düzenlemesine yardımcı olmak isterseniz, Juno internet sitesindeki ham veri havuzuna erişebilirsiniz. Ayrıca, diğer görüntü işlemcilerinin gönderdiği görüntüleri inceleyebilir ve hatta kendi çektiğiniz görüntüler varsa gönderebilirsiniz.