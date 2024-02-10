Nintendo Switch 2’nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu!

Merakla beklenen Nintendo Switch 2’nin gelecek ay piyasaya çıkacağı öğrenildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Nintendo Switch 2’nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu!
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Yeni bir Nintendo konsolunun 2024 yılında piyasaya sürüleceğine dair haberler ortalarda dolaşsa da net bir ay tarih belirmeye başlıyor. Buna göre, Nintendo Switch 2, mart ayında görücüye çıkacak.

Edinilen bilgilere göre, Switch 2'nin mart ayında bir tanıtım veya duyuru için hazır olduğu belirtildi.

Önemli bir kaynağın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yılki Gamescom'a kadar duyduğum her şey mart ayında bir şeyler olacağına işaret ediyordu. Bu konuşmalar son birkaç hafta içinde yeniden ortaya çıktı ve Switch 2'nin mart ayında tanıtılacağını ya da duyurulacağını gösteriyor” dedi.

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NİNTENDO YÖNETİCİSİ DOĞRULADI

Söylenti, daha sonra Universo Nintendo genel yayın yönetmeni Felipe Lima tarafından da doğrulandı ve Lima ResetEra forumlarında Switch 2'nin mart ayında tanıtılacağını speküle eden Nintendo hayranlarına atıfta bulunarak sonuçta mart takımı kazanacak dedi.

Bunun yanı sıra, NateDrake tarafından mart ayında yapılan raporu doğrulayan kaynaklarla temasa geçildiği, Nintendo'nun birden fazla geliştirme şirketi/yayıncı ortağının projelerini duyurmaya hazırlandığı ve birkaç perakende mağazasının sistemin ön satışlarının başlamasını hazırlamak için harekete geçtiği belirtildi.

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