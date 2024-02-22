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Nvidia yapay zekâ devriminin liderlerinden olduğunu kanıtladı!

Nvidia, dördüncü çeyrekte 22,1 milyar dolar gelir elde ederek tahminleri aşarak yapay zekâya olan akının hâlâ devam ettiğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:41
Nvidia yapay zekâ devriminin liderlerinden olduğunu kanıtladı!

Nvidia, özellikle son dönemlerde yapay zekâ çipleri nedeniyle gündemden düşmüyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yaptığı bir açıklamada, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekâ devrilme noktasına ulaştı. Şirketler, sektörler ve uluslar arasında talep dünya çapında artıyor” dedi.

Huang, Nvidia'nın RTX çiplerinin artık 100 milyon oyuncu ve içerik üreticinin yararlandığı, üretken yapay zekâ için devasa bir bilgisayar platformu söyleyerek, "Önümüzdeki yıl, sektörümüzü ileriye taşımaya yardımcı olacak olağanüstü yeniliklerle büyük yeni ürün döngüleri getirecek” diye konuştu.

Nvidia, ayrıca bir sonraki çeyrek için daha da yüksek gelirlerle oldukça pozitif bir görünüm verdi.

Sonuçlar, Nvidia'nın performansını dünyanın teknoloji şirketlerinde yapay zekâya yönelik artan taleple ilişkilendiren analistler tarafından yakından izleniyordu. Şirketin hisseleri, kazançların açıklanmasının ardından piyasa sonrası işlemlerde değer kazandı.

yapay zeka

YAPAY ZEKÂ ŞİRKETLERİ NVİDİA’NIN ÇİPLERİNE İHTİYAÇ DUYMAYA DEVAM EDECEK

Bessemer Venture Capital'den Byron Deeter, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Nvidia'nın büyümesinin izlemesi etkileyici olduğunu söyledi. Deeter, yapay zekâya yönelmeye çalışan şirketlerin Nvidia'nın çiplerine ihtiyaç duymaya devam edeceğini açıkladı.

"Basitçe söylemek gerekirse, yapay zekâ dalgası yazılımdaki bir sonraki büyük trenddir” diyen Deeter, "Bulut bilişimde bir sonraki ufuk. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca büyük bir talep yaratmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Deeter sözlerine şöyle devam etti: "Bu yazılım şirketleri, çoğu durumda kendi ürünlerini oluşturmuyor. Bu nedenle bu devrimi desteklemek için bu hiper ölçeklendiricilere ve altyapı sağlayıcılarına bağımlılar. Dolayısıyla özel sektörde gördüğümüz talep eğrileri, ki bu çiplerin çekilmesinin öncü göstergesidir, yeni yeni oluşuyor.”

Yine de Insider Intelligence kıdemli analisti Jacob Bourne, Nvidia'nın rakiplerini geride bırakmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Bourne, "Nvidia'dan gişe rekorları kıran bir çeyrek daha, yükselen performansının ne kadar süreceği sorusunu gündeme getiriyor. "Büyüyen küresel yapay zekâ çipi sektöründe büyük bir liderliğe sahip" değerlendirmelerinde bulundu.

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