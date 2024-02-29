Nvidia yapay zekâ patlaması nedeniyle sadece bir haftada 80 milyon dolarlık satış yaptı!

Nvidia'nın bazı hissedarları, çip üreticisinin sürekli hisse senedi artışının ardından paraya çeviriyor. Santa Clara merkezli şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı Form 4 başvurularına göre, geçtiğimiz hafta Nvidia yöneticileri yaklaşık 80 milyon dolar değerinde 99 bin hisse sattı.

Nvidia yöneticilerinin hisse elden çıkarmaları, Nvidia'nın dördüncü çeyrekteki kazanç artışını takip eden günlerde yapıldı ve hisse senedi rekor seviyeye ulaştı.

Bloomberg'in içeriden bilgi edinme servisi Washington Service'in verilerine dayandırdığı haberine göre, Nvidia'nın geçen hafta içeriden yaptığı hisse satışı, 237 bin 500 hissenin satıldığı Eylül ayından bu yana bir ay içinde yapılan en yüksek satış oldu.





SON BİR YILDA YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ARTTI!

Nvidia'nın hisseleri, çarşamba günü yüzde 1,3 düşerek 776,63 dolardan kapansa da bu yıl bugüne kadar yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi. Şirketin hisseleri de, teknolojideki patlama sayesinde yapay zekâ ya da AI çiplerine olan talep nedeniyle son 12 ayda yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi.

Nvidia'nın çiplerine olan talep o kadar yüksek ki, şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang son kazanç görüşmesinde analistlere şirketin çipleri "adil" bir şekilde dağıttığına dair güvence vermek zorunda kaldı.

Nvidia'nın hisse senetlerindeki artış da Huang'ı dünyanın en zengin insanlarından biri haline getirdi. Çarşamba günü itibariyle 69,3 milyar dolar değerinde olan Huang, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 20’nci kişisiydi.