O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Son senelerde yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı ile kullanılan telefonların harç ücretlerine kat be kay zam gelmeye devam ediyor. Her sene Ocak ayı itibari ile YDO kapsamında arttırılan IMEI kayıt ücretlerine Ocak 2025’te Yeniden Değerleme Oranında zam yapılacağı biliniyor. Yurt dışından telefon getirtecek olan vatandaşın cebini bir hayli zorlayan IMEI kayıt işlemlerinin 45.000 TL’yi geçeceği tahmin ediliyor.

IMEI Kayıt Ücreti yükseliyor

Son yıllarda yurt dışından kişisel kullanım amacıyla getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt ücreti sürekli olarak artış göstermekte. Vatandaşı artışın neden bu denli zorlu bir şekilde uygulandığını da merak ediyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından yapılan açıklamada her sene YDO kapsamında artış gösteren bu ücretin, Oranın yüksek olmasından mütevellit bu kadar yüksek tutara eriştiği ifade ediliyor.

IMEI Harcı senelere göre artışı

• Son yıllarda yurt dışından kişisel kullanım amacıyla getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt ücreti sürekli olarak artış göstermeye devam ediyor. 2015 yılında sadece 131,50 TL olan harç bedeli, zamanla devasa rakamlara ulaştı. 2024 yılı için ödenecek olan miktar 31 bin 692 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu tutarın 45 bin 953 TL’ye çıkması öngörülüyor. 2015: 131,50 TL

• 2018: 500 TL

• 2019: 1.500 TL

• 2020: 1.838,70 TL

• 2021: 2.006,20 TL

• 2022: 2.732,40 TL

• 2023: 6.091,30 TL

• 2023 Temmuz: 20.000 TL

• 2024: 31.692 TL

• 2025 (tahmini): 45.953 TL

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

Son 1 yıllık enflasyon oranını yansıtan ve birçok ekonomik hesaplamada kullanılan bir oran olarak bilinen Yeniden Değerleme Oranı, arazi, bina, araç vb.) değerini güncel ekonomik koşullara göre ayarlamada kullanılmaktadır. Ocak ayında Yeniden Değerleme Oranına göre bir çok kalemde artış sağlanmaktadır.

IMEI NE DEMEKTİR

Her cep telefonuna, üretim aşamasında yüklenen IMEI numarası, cihazın kimlik numarası anlamına gelmektedir 5 haneli olan bu numara, her bir cihaz için benzersiz rakamlardan oluşmaktadır. IMEI numarası sayesinde, çalınan veya kaybolan telefonlar takip edilebilir ve engellenebilmektedir.



