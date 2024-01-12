OpenAI destekli bir şirket insansı robotlar üretmek için 100 milyon dolar fon topladı!

Norveç merkezli 1X, yapay zekâ destekli insansı robotlar geliştirerek küresel işgücü kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor. Şirketin EVE ve NEO adlı iki robot türü, çamaşır yıkamaktan kahve yapmaya kadar basit ve karmaşık görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

Yeni yatırım İsveçli risk sermayesi fonu EQT Ventures tarafından yönetildi. OpenAI'nin Startup Fund'ı ve ABD'li yatırımcı Tiger Global tarafından desteklenen son finansman turundan bir yıl sonra gerçekleşti.

2014 yılında kurulan şirketin insansı robotları, insan benzeri bir görünüme sahip ve mutfak ve fabrika gibi alanlarda çalışmak üzere tasarlandı. Yaklaşık 167 santimetre boyundaki insansı robotlar, yumuşak bir dış görünüşe sahip ve sessizce hareket ediyor. Şirket, insansı robotların güvenliğin ciddiye alınmasını sağlamak için protokollerle donatıldığını vurgulamaya hevesli olduğunu açıkladı.





İNSANSI ROBOTLAR CHATGPT 4’TEN YETENEKLİ

1X CEO'su ve kurucusu Bernt Øivind Børnich, yaptığı açıklamada, "Robotik güvenlik için temel modeller sağlamanın yanı sıra insan düşünce ve davranışını bir makineye klonluyoruz. Bir startup olarak 8 yılı geride bıraktık. Yani donanım tarafında pek çok çalışma yaptık. Son birkaç yıla kadar kimsenin bunu yapacak bilgi birikimine ve finansmana sahip olduğundan emin değilim” dedi.

Şirket, insansı robotların eğitimine yardımcı olmak için OpenAI ile çalıştı. Ayrıca, şirket, robotların rutinleri gerçekleştirmesine, görevleri tekrarlamasına ve daha karmaşık sorunları çözmesine olanak tanıyan yapay zekâ modellerinin ölçeği ve kapsamı açısından Chat-GPT 4'ün yeteneklerinin ötesine geçtiğini iddia ediyor.

Børnich, "OpenAI CEO'su Sam Altman, ile Haziran 2022'de tanıştım ve sanırım o zamanlar çok az insan yapay zekâ sorununu çözebileceğimizi düşünüyordu. OpenAI ile teknik alandaki işbirliğimiz çok verimli oldu ve daha üst düzey bir planlamayla bizi nelerin beklediğini görmemize yardımcı oldu. İş açısından inanılmaz derecede iyi ve Sam ile senkronizasyon pek çok kapıyı açıyor” diye konuştu.