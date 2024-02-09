OpenAI yapay zekâ sayesinde bilgisayarları ‘süper akıllı’ bir asistan haline getirmek istiyor!

OpenAI, yapay zekâ çağı için nihai kişisel asistanı oluşturmak istiyor. Şirketin, bir müşterinin cihazını etkin bir şekilde ele geçirebilen bir ChatGPT aracısı geliştirdiği bildiriliyor.

OpenAI'nin görevleri otonom olarak tamamlayabilecek bir yazılım üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu yazılımın, şirketin üzerinde çalıştığı iki yapay zekâ ajanından biri olduğu belirtilen haberde, çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan bir kişiye atıfta bulunuldu.





YAPAY ZEKÂ ASİSTANLARI HANGİ TEMEL GÖREVLERİ ÜSTLENEBİLİR?

The Information'ın haberine göre, OpenAI'nin yazılımı metin yazma, imleç hareketleri veya farklı uygulamalarla çalışma gerektiren görevlere odaklanacak.

CEO Sam Altman'ın bazı geliştiricilere ChatGPT'yi "iş için süper akıllı bir kişisel asistana" dönüştürmek istediğini söylediği bildirildi. Bunun u, iş ortağı Microsoft ile sürtüşmeye neden olabilecek bir iş hamlesi olduğu ifade edildi.

Microsoft ve Google, kendi işyeri uygulamaları için yapay zekâ ajanlarının ilk formlarını yayınladı. Çalışanların üretkenliğini artırmayı hedefleyen bu teknoloji, e-posta taslakları hazırlamak ve çalışanların yerine toplantılara katılmak gibi işleri yapabiliyor.

Ancak teknoloji mükemmel değil ve şirketler çalışanlarını programlara çaylak bir stajyer gibi davranmaları konusunda uyardı.

The Information'a göre, OpenAI'nin bir yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan yazılımı, giderek daha sıcak bir alan haline gelen yapay zekâ için bir oyun değiştirici olabilir.

Araştırmalar, üretken yapay zekânın bazı görevlerde çalışanların üretkenliğini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdi ve pazardaki boşluk, geçen yıl birkaç yapay zekâ aracısının üretilmesine yol açtı.

Google'ın yapay zekâ bölümü DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman, yapay zekânın önümüzdeki 5 yıl içinde herkesin kendi kişisel asistanına sahip olmasını sağlayacağını tahmin ediyor.

Şu anda Inflection AI CEO'su olan Süleyman, CNBC'ye yapay zekâyı tanımlarken "Gününüz üzerinde mantık yürütebilecek, zamanınızı önceliklendirmenize yardımcı olacak, icat etmenize ve çok daha yaratıcı olmanıza yardımcı olacak. Bir araştırma asistanı olacak ama aynı zamanda bir koç ve arkadaş da olacak” dedi.