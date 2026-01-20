Osmangazi'de Sömestr Bilim Şenliği Başladı — 19-23 Ocak

Osmangazi'de Sömestr Bilim Şenliği Başladı

Osmangazi Belediyesi, sömestr tatilinde 7-17 yaş arasındaki çocuk ve gençleri bilimle buluşturmak amacıyla Bilim Şenliği'nin kapılarını açtı. Etkinlik, 19-23 Ocak tarihleri arasında Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler

Beş gün sürecek şenlikte katılımcılar; sanal gerçeklik uygulamaları, robotik kodlama atölyeleri, astronomi ve uzay temalı çalışmalar, akıl ve zeka oyunları, kağıt sanatları ile çeşitli yarışma ve atölyelere katılma imkanı buluyor. Bilimsel içerikli aktiviteler, çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor ve teknolojiye ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Sanal gerçeklik deneyimleri ve robotik kodlama çalışmaları sayesinde katılımcılar, geleceğin teknolojilerini yakından tanıma şansı elde ediyor.

Başkanın Ziyareti

Açılışın ardından atölye alanlarını gezen ve çocukların çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, katılımcılarla sohbet etti.

Başkanın Mesajı

"Beş gün sürecek Bilim Şenliği’mizde kimyasal deneylerden uzay çadırına, yetenekleri geliştirecek birçok atölye yer alıyor. Bu şenlik, çocukları televizyon, tablet ve internetten uzak tutacak. Burada edindikleri deneyimler, belki de ileride Türkiye ve dünya çapında bilim insanı olmalarının ilk adımı olacak. Ailelerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada hem de büyük bir sorun haline gelen ekran bağımlılığıyla mücadelede etkili olduğuna inanıyorum"

Katılımcı Görüşleri

Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, "Harika bir ara tatil dönemi geçiriyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Bilim Şenliği, 19-23 Ocak tarihlerinde, 12.00-16.00 saatleri arasında, 7-17 yaş arası çocuk ve gençlerin ziyaretine açık olacak.

