Oyun laptopu Redmi G Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi'nin oyun dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlandığına dair heyecan verici gelişmeler var. Şirket, 4 Mart'ta tanıtılacak olan Redmi G Pro adlı oyun bilgisayarıyla oyuncuları etkilemeyi amaçlıyor. Bu yeni nesil oyun laptopu, güçlü bir CPU ve GPU kombinasyonu ile dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin tanıtım etkinliğinde, Redmi G Pro'nun "10.000 yuan'ın altındaki en güçlü" oyun bilgisayarı olacağı müjdesi verildi. En üst modelde i9-14900HX işlemci ve RTX 4070 grafik kartı bulunacak, ayrıca daha uygun fiyatlı bir seçenekte Intel i5-14500HX işlemci ve RTX 4060 grafik kartı kullanılacak. Her iki modelin de 16GB DDR5 RAM ile desteklenmesi bekleniyor.

Görseller, cihazın ince ve metalik gri bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Önceki modelde olduğu gibi, 16 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekranın ve 240Hz yenileme hızının devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, 100W PD şarj desteği sunan USB-C portu ve 80Wh kapasiteli büyük bir pil ile birlikte 330W güç adaptörü gibi özelliklerle donatılması bekleniyor.





Redmi G Pro'nun ön siparişleri, Xiaomi Mall Uygulaması üzerinden 4 Mart'a kadar alınacak. Bu tarih, cihazın resmi lansman tarihi olarak belirlenmiş gibi görünüyor.

Bu önemli olayın yanı sıra, Xiaomi'nin MWC 2024 etkinliğinde global pazar için iki yeni akıllı telefonu tanıttığı ve diğer ürünleri duyurduğu bilgisi de paylaşıldı. Şirketin geniş ürün yelpazesi, teknoloji ve inovasyondaki güçlü konumunu bir kez daha vurguluyor. Oyun dünyasında ve diğer teknoloji alanlarında kullanıcılarına sunduğu çeşitli seçeneklerle Xiaomi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.