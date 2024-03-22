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Oyunseverlere müjde: The Sims'in filmi çıkıyor

Simülasyon dünyasının sevilen oyunu The Sims, beyaz perdeye taşınıyor! Ünlü oyuncak Barbie de filmde önemli bir rol üstlenecek. Filmin detaylarına göz atalım...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:19
Oyunseverlere müjde: The Sims'in filmi çıkıyor

The Sims, oyunculara kendi sanal karakterlerini yaratma ve onlarla birlikte bir yaşam simülasyonu içinde maceralar yaşama imkanı sunan efsanevi bir oyun serisidir. Şimdi ise bu popüler oyun, hayranlarını heyecanlandıran yeni bir haberle gündemde: The Sims’in hikayesi, yakında bir film olarak karşımıza çıkacak! Bu filmde, oyuncak dünyasının ikonik figürü Barbie de önemli bir rol alacak. Oyunun hayal gücüyle dolu dünyası, film perdesinde nasıl hayat bulacak, merakla bekliyoruz.

THE SİMS FİLMİ YAPIMCILIĞINI MARGOT ROBBİE ÜSLENDİ

The Sims oyununun büyüleyici evreni, sinema dünyasına adım atıyor. “Loki” dizisinin arkasındaki yaratıcı zekâ Kate Herron, bu film projesinde yönetmen koltuğunda oturacak. Herron, The Sims evreninin zengin detaylarını ve oyuncuların yakından tanıdığı atmosferi, Briony Redman’ın kaleminden çıkacak senaryo ile beyaz perdeye taşımayı hedefliyor. Film, Margot Robbie’nin sahibi olduğu LuckyChap Entertainment tarafından finanse edilecek.

sims oyunu

The Sims sinema filmi, EA’nın da içinde yer alacağı bir ortaklık projesi olarak karşımıza çıkıyor. EA, projenin hem yaratıcı sürecine hem de yapım aşamasına katkı sağlayacak; fakat şirketin bu süreçteki etki düzeyi şu an için belirsiz. Genellikle, orijinal eserin yaratıcılarının bir film uyarlamasında yer almaması, eserin eleştirilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. 2000 yılından bu yana milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken The Sims serisi, yaratıcılık sınırlarını aşan ve oyunculara eşsiz bir simülasyon tecrübesi yaşatan bir oyun olarak dikkat çekiyor.

The Sims’in büyülü dünyası, film severlerin ve oyunun tutkunlarının beğenisine sunulacak. Bu film, sanal evrenin ve gerçekliğin iç içe geçtiği, benzersiz bir serüven vaat ediyor.

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