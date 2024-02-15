Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Steam, 20 Kasım'da Türk lirasından ABD dolarına geçişinden bu güne çeşitli kampanyalarla kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Oyun dünyasının devlerinden yayıncı Rockstar Games bu kez oyuncularına indirim sunuyor. Platform, Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi kült oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli oyunlarda %70'e varan bir indirim sunuyor. Bu kampanya kapsamında oyunculara popüler oyunları önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla satın alma fırsatı sunuluyor.

Steam indirim satışı 22 Şubat'a kadar sürecek. Bu dönemde Rockstar Games'in unutulmaz oyununa sahip olmak isteyen oyuncular büyük indirimlerden yararlanabilir. Rockstar Games, video oyun endüstrisinde kaliteli hikayeleri ve aynı zamanda derin karakterleri ile tanınan bir şirkettir. Red Dead Redemption 2, Vahşi Batı'daki açık dünya macerası ile oyunseverleri büyülerken, GTA 5, oyuncuları suç ve aksiyonla dolu modern bir dünyaya taşıyor.

Bu kampanya aynı zamanda her iki oyunu da henüz deneyimlememiş oyunculara yönelik harika bir fırsat. Steam'de Rockstar Games oyunlarında büyük indirimler! Bu fırsatı kaçırmayın!





Steam'in Rockstar Games indirimi kapsamında oyuncuların ilgisini çekebilecek pek çok başka oyun da mevcut. Max Payne serisi, Noire ve Bully gibi L.A. oyunları da indirimli fiyatlarla bulunuyor. Bu oyunlar Rockstar'ın orijinal hikaye anlatımını ve oynanış mekaniklerini deneyimlemek isteyenlere yönelik en iyi seçeneklerin arasında yer almakta.

Steam'in TL bazlı ödemelerden dolar bazlı ödemelere geçmesi bazı kullanıcılarda endişeye neden oldu. Ancak bu tarz indirim kampanyaları, bu platformun oyuncuların bütçesini dikkate aldığını ve onlara en iyi teklifleri sunmaya çalıştığını göstermekte. Oyun dünyasında heyecan veren indirimler ve promosyonlarla dolu bir dönem bekleyebiliriz.

Son olarak Steam'deki Rockstar Games indirimi yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir. Bu nedenle indirimlerden yararlanmak isteyen oyuncuların hızlı hareket etmesi gerekiyor. Şimdi 22 Şubat'a kadar devam edecek bu özel indirim döneminde Rockstar Games'in efsane oyunlarını kütüphanenize ekleme şansınız var. Oyun severler bu fırsatı kaçırmamak adına Steam platformunu ziyaret ederek sunulan oyunlara göz atabilir, beğendikleri oyunları uygun fiyatlarla satın alabilirler.