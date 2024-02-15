Bist 100
9.211,91 1%
DOLAR
30,76 0,05%
EURO
33,13 0,33%
ALTIN
1.974,39 0,33%

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Dolar üzerinden ödeme kabul etmeye başlayarak oyunseverleri oldukça üzen Steam, şimdi de büyük indirim kampanyaları sunmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde..

Yayın Tarihi: 15.02.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:17
Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Steam, 20 Kasım'da Türk lirasından ABD dolarına geçişinden bu güne çeşitli kampanyalarla kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Oyun dünyasının devlerinden yayıncı Rockstar Games bu kez oyuncularına indirim sunuyor. Platform, Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi kült oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli oyunlarda %70'e varan bir indirim sunuyor. Bu kampanya kapsamında oyunculara popüler oyunları önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla satın alma fırsatı sunuluyor.

Steam indirim satışı 22 Şubat'a kadar sürecek. Bu dönemde Rockstar Games'in unutulmaz oyununa sahip olmak isteyen oyuncular büyük indirimlerden yararlanabilir. Rockstar Games, video oyun endüstrisinde kaliteli hikayeleri ve aynı zamanda derin karakterleri ile tanınan bir şirkettir. Red Dead Redemption 2, Vahşi Batı'daki açık dünya macerası ile oyunseverleri büyülerken, GTA 5, oyuncuları suç ve aksiyonla dolu modern bir dünyaya taşıyor.

Bu kampanya aynı zamanda her iki oyunu da henüz deneyimlememiş oyunculara yönelik harika bir fırsat. Steam'de Rockstar Games oyunlarında büyük indirimler! Bu fırsatı kaçırmayın!

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya

Steam'in Rockstar Games indirimi kapsamında oyuncuların ilgisini çekebilecek pek çok başka oyun da mevcut. Max Payne serisi, Noire ve Bully gibi L.A. oyunları da indirimli fiyatlarla bulunuyor. Bu oyunlar Rockstar'ın orijinal hikaye anlatımını ve oynanış mekaniklerini deneyimlemek isteyenlere yönelik en iyi seçeneklerin arasında yer almakta.

Steam'in TL bazlı ödemelerden dolar bazlı ödemelere geçmesi bazı kullanıcılarda endişeye neden oldu. Ancak bu tarz indirim kampanyaları, bu platformun oyuncuların bütçesini dikkate aldığını ve onlara en iyi teklifleri sunmaya çalıştığını göstermekte. Oyun dünyasında heyecan veren indirimler ve promosyonlarla dolu bir dönem bekleyebiliriz.

Son olarak Steam'deki Rockstar Games indirimi yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir. Bu nedenle indirimlerden yararlanmak isteyen oyuncuların hızlı hareket etmesi gerekiyor. Şimdi 22 Şubat'a kadar devam edecek bu özel indirim döneminde Rockstar Games'in efsane oyunlarını kütüphanenize ekleme şansınız var. Oyun severler bu fırsatı kaçırmamak adına Steam platformunu ziyaret ederek sunulan oyunlara göz atabilir, beğendikleri oyunları uygun fiyatlarla satın alabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı

Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı

Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var
2
Bilim insanları ilk kez bir asteroidin yüzeyinde su tespit etti!
3
Sony PlayStation'a özel oyunların PC'ye daha erken gelmesini istiyor!
4
Korsan bir uygulama App Store'da Netflix'i geride bıraktı!
5
Steam oyuncuları, 5.800 ₺ değerindeki beş oyunluk inanılmaz bir paketi 300 ₺'ye alabiliyor
6
Copilot’u erken benimseyenler pişman oldu!
7
TikTok’tan içerik üretme konusunda yeni iş birliği!

Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

IQ Testi: Üçgen sayısını bul, zekanı ölç! Süre yok, sadece gözünü dört aç!

Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

79 TL’ye 32’li tuvalet kağıdınız hazır! 18 Şubat’a kadar alabilirsiniz

Hamam böceklerini evinizden defedin! Doğal ve pratik yöntemlerle hamam böceklerine veda edin

Yay burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı

9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu