Pentagon, hava saldırısı hedeflerini belirlemek için yapay zekâ teknolojisini kullandı!

ABD ordusu, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından yapay zekâ araçlarının kullanımını arttırdı. ABD Merkez Komutanlığı'nın baş teknoloji sorumlusu Schuyler Moore, haber kuruluşuna yaptığı açıklamada makine öğrenimi algoritmalarının Pentagon'un bu ay Orta Doğu'da 85'ten fazla hava saldırısı için hedef belirlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

ABD bombardıman ve savaş uçakları 2 Şubat'ta Irak ve Suriye'de yedi tesise hava saldırısı düzenleyerek roketleri, füzeleri, drone depolama tesislerini ve milis operasyon merkezlerini tamamen imha etti ya da en azından zarar verdi. Pentagon ayrıca Yemen'deki roket rampalarını ve Kızıldeniz'deki su üstü muhariplerini bulmak için yapay zekâ sistemlerini kullanmış ve bunları aynı ay içinde çok sayıda hava saldırısıyla imha etmişti.

Hedefleri daraltmak için kullanılan makine öğrenimi algoritmaları, Google'ın Pentagon ile artık feshedilen ortaklığı Project Maven kapsamında geliştirildi. Daha açık bir ifadeyle proje, Google'ın yapay zekâ teknolojisinin ABD ordusu tarafından drone görüntülerini analiz etmek ve daha fazla insan incelemesi için görüntüleri işaretlemek için kullanılmasını gerektiriyordu.





HANGİ SİLAHLARIN KULLANILACAĞINI İNSAN PERSONELLER ÖNERDİ

Bu durum, Google çalışanları arasında tepkiye neden oldu. Binlerce kişi şirkete Pentagon'la ortaklığını sona erdirmesi için dilekçe verdi ve hatta bazıları bu projeye dahil olduğu için istifa etti. Çalışanların bu protestosundan birkaç ay sonra Google, 2019'da sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Moore, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki ABD kuvvetlerinin, Google'ın katılımını sona erdirmesinden sonra bile drone veya uydu görüntülerini kullanarak potansiyel hedefleri belirlemek için algoritma kullanımını denemeyi bırakmadığını söyledi. Ordunun geçtiğimiz yıl dijital tatbikatlarda bu algoritmaların kullanımını test ettiğini ancak 7 Ekim Hamas saldırılarından sonra gerçek operasyonlarda hedefleme algoritmalarını kullanmaya başladığını aktardı.

Bununla birlikte, insan çalışanların yapay zekâ sistemlerinin hedef önerilerini sürekli olarak kontrol ettiğini ve doğruladığını açıkladı. Saldırıların nasıl düzenleneceğini ve hangi silahların kullanılacağını önerenlerin de insan personeller olduğu belirtildi. Moore, "Hiçbir zaman sadece çalışan, bir sonuca varan ve sonra bir sonraki adıma geçen bir algoritma yoktur. Yapay zekânın dahil olduğu her adımın sonunda bir insan kontrolü var” dedi.