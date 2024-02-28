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PlayStation kullanıcılarına güvenlik uyarısı

Playstation kullananları yakından ilgilendiren haber! Uyarılar yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:14
PlayStation kullanıcılarına güvenlik uyarısı

Playstation ile ilgili önemli güvenlik uyarıları paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PLAYSTATION GÜVENLİK UYARILARI

Sony markası Playstation 5 modelinden güzel kazançlar elde etmeye devam ediyor. Markanın Türkiye'den çekileceği ile ilgili haberler gelse de ihtalatçı ürünler hızlı şekilde ülkeye girmeye devam ediyor. PS 5 Slim modelin yakın zamanda teknoloji mağazalarında satışa çıkması bekleniyor. Sony markası da geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına güzel haberleri verdi. Playstation artış geçiş anahtar özelliği kullanacak. Bu şekilde kullanıcıların hesapları güvene alınacak. PS kullanıcıları geçiş anahtarı özelliği kullanıp hesaplarına giriş yapacak. Passkey desteği ile Playstation sitesi, Playstation uygulamaları ve konsol üstüne girişlerde de kullanılacak.

ps 5 ile ilgili güvenlik uyarıları

 PS hesapları için geçiş anahtarı oluşturulacak ve parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi şifre ve desen gibi cihaz destekleriyle biyometrik güvenlik seçenekleri uygulanacak. Marka passkey seçeneğiyle kullanıcıların daha hızlı, daha güvenli giriş deneyimi sağlamalarına olanak tanıyacak. Geçiş anahtarıyla parola yazma adımı ortadan kaldırılacak ve Network hesaplarına bağlandıkları zaman başkalarının şifreleriyle giriş yapmaları mümkün olmayacak. Geçiş anahtarı oluşturmak için ilk olarak giriş yapmanız ve sonrasında hesap yönetimi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Güvenlik seçeneğini seçtikten sonra geçiş anahtarıyla giriş yap ve düzenle seçeneklerini seçerek geniş anahtar oluşturup seçip kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Daha sonra geçiş anahtarıyla şifresiz şekilde giriş yapabilirsiniz. 

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