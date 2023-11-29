Porsche'taki bu özellik göz kamaştırdı! 3 saniyede bakın neler oluyor

Yeni Porsche bu özelliğini 3 saniyede aktif edebiliyor! Yeni modelin fiyatı da belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ PORSCHE MODEL ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil Porsche modelde far başına 32 binden fazla piksele sahip LED aydınlatma sistemi sunuluyor. Aracın arka kısmında yine aynı yapı bulunuyor ve boydan boya uzanan ince ışık barı yer alıyor. Yeni modelde dokunmatik ekranlar ve tuşlar kullanıcılara sunuluyor. Modelin her yeri ekranlarla dolu ve 12.6 inç dijital ekran,, multimedya ekranı ve 10.9 inçlik opsiyonel yolcu ekranı bulunuyor.





Şoförün dikkatinin dağılmaması için ekranlar sürücü koltuğundan görülmüyor. Aynı zamanda vites seçici direksiyonun sağ tarafında yer alıyor ve arka koltukta yolculuk yapan kişiler için de bir ekran yerleştirilmiş. Yeni model 0'dan 100'e yalnızca 3 saniyede ulaşabiliyor ve 93 km'ye kadar elektrikli sürüş şansı sunuluyor. Park etme işlemleri akıllı telefon üzerinden takip edilebiliyor. Yeni Porsche Panamera modelin fiyatı 107 bin Euro'dan başlıyor ve 192 bin 500 Euro'ya kadar yükseliyor.