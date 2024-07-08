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Prof. Dr. Kemal Yüksek: Türksat 6A uydusu Türkiye'nin uzaydaki atılışını temsil ediyor

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek'in Türksat 6A hakkındaki açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 23:23
Prof. Dr. Kemal Yüksek: Türksat 6A uydusu Türkiye'nin uzaydaki atılışını temsil ediyor

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat 6A'nın Türkiye için önemini vurgulayarak, "Artık uydu kullanıcı değil, uydu tedarikçisi konumundayız. Bu Türkiye için kritik bir adım." dedi.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük adımlarından biri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsızlık ve büyük Türkiye ideallerinin stratejik bir hamlesi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 6A'NIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ALANI

Türksat 6A'nın Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olarak önemli bir AR-GE projesi olduğunu vurgulayan Yüksek, "Uydu, Türkiye'nin kendi haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olacak. Türksat 6A ile dünya genelinde 5 milyar insanın yüzde 65'ine ulaşma imkanımız olacak." şeklinde konuştu.

UYDU FIRLATILMA SÜRECİ VE GELECEK PLANLAR

Türksat 6A'nın fırlatılmasıyla ilgili teknik detayları paylaşan Yüksek, "Uydu, 9 Temmuz'da fırlatılacak ve 42 derece yörüngeye yerleştirilene kadar 10-15 gün sürecek. Uydu, Türkiye'nin bağımsızlığını güvence altına alacak ve milli güvenlik açısından büyük önem taşıyacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKSAT 6A'NIN EKONOMİYE KATKISI

Türksat 6A'nın Türkiye'nin teknoloji ve uzay sektöründeki yerini güçlendireceğini belirten Yüksek, "Türkiye, artık uydu teknolojilerini geliştiren bir ülke konumuna gelmiştir. Bu proje, teknoloji transferi ve insan kaynağı gelişimi açısından da büyük bir kazanım sağlamaktadır." dedi.

Türksat 6A'nın Türkiye için stratejik bir yatırım ve ürün olduğunu vurgulayan Yüksek, "Bu projede yer alan tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek olan Türksat 6A, gelecekteki uydu projeleri için de önemli bir temel oluşturacaktır." şeklinde konuştu

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