PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Sony, PlayStation Plus üyelerine her ay sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuları memnun etmeye devam ediyor. Eylül 2024 itibarıyla PS Plus abonelerine sunulacak oyunlar resmen duyuruldu. Her ay olduğu gibi, Eylül ayında da farklı oyun türleri ve platformlarla zengin bir içerik sunan PS Plus, bu ay oldukça ilgi çekici yapımları üyelerin kütüphanelerine ekleme fırsatı sağlıyor.



Peki, PS Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte detaylar...

PS PLUS EYLÜL 2024 OYUNLARI AÇIKLANDI

PlayStation, Eylül ayı için seçtiği ücretsiz oyunları resmi olarak duyurdu. Bu ayın oyunları hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 platformlarına uygun olacak şekilde seçildi. Eylül ayının öne çıkan oyunları arasında "Quidditch Champions", "MLB The Show 24" ve "Little Nightmares II" yer alıyor. Her biri farklı türlerdeki bu oyunlar, PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

QUIDDITCH CHAMPIONS (PS4, PS5)

Harry Potter dünyasının büyüleyici sporu Quidditch, Eylül 2024'te PlayStation kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulacak. Quidditch Champions, PS Plus üyelerine Hogwarts'taki en popüler sporlardan biri olan Quidditch'in heyecanını yaşama fırsatı veriyor. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 platformlarında oynanabilen bu oyun, büyü dünyasının hayranları için vazgeçilmez bir seçenek olacak. Takım tabanlı olan bu oyun, strateji ve hızlı refleksleri birleştirerek rakip takımları alt etmeyi amaçlıyor.

Quidditch Champions, Harry Potter serisinin hayranları için büyük bir heyecan yaratırken, çevrimiçi çok oyunculu modları ile rekabetçi bir oyun deneyimi sunuyor. Quidditch'in sihirli dünyasında süpürgelerle uçmak, rakipleri alt etmek ve Quaffle'ı gol halkalarına atmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

MLB THE SHOW 24 (PS4, PS5)

Spor oyunlarını sevenler için mükemmel bir seçenek olan MLB The Show 24, PlayStation Plus Eylül 2024 listesinde yerini alıyor. Hem PS4 hem de PS5 kullanıcılarına sunulan bu oyun, özellikle beyzbol severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Yüksek kaliteli grafikler ve gerçekçi oynanış mekaniği ile MLB The Show 24, bu ayın en dikkat çekici spor oyunu olarak öne çıkıyor.

Sony San Diego Studio tarafından geliştirilen bu beyzbol simülasyonu, gerçeğe en yakın beyzbol deneyimini sunuyor. Oyuncular, kariyer modunda kendi beyzbol yıldızlarını yaratıp büyük liglerde zafer kazanmaya çalışırken, arkadaşlarıyla çevrimiçi modlarda da rekabet edebilir. MLB The Show 24, profesyonel beyzbol dünyasını evinizin rahatlığında yaşamak isteyen oyuncular için mükemmel bir seçenek.

LITTLE NIGHTMARES II (PS4, PS5)

Korku ve bulmaca unsurlarını birleştiren Little Nightmares II, bu ayın en karanlık ve ürkütücü oyunu olarak listede yer alıyor. PS4 ve PS5 platformlarında oynanabilen bu oyun, oyuncuları karanlık ve gizemli bir dünyaya davet ediyor. Hem atmosferik hikayesi hem de etkileyici görselleriyle dikkat çeken Little Nightmares II, bu tarz oyunlardan hoşlananlar için ideal bir seçenek olacak.

Little Nightmares II, küçük bir çocuğun ve rehberinin karanlık, dehşet verici bir dünyada hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Oyuncular, çeşitli bulmacaları çözerek ve düşmanlardan kaçarak ilerlerken, oyunun atmosferi ve tasarımı gerilim dolu anlar yaşatıyor. Little Nightmares II, sürükleyici hikayesi ve yaratıcı bulmacalarıyla Eylül ayının en dikkat çeken oyunlarından biri.

PS PLUS NEDİR VE NASIL ÜYE OLUNUR?

PlayStation Plus, Sony'nin sunduğu bir abonelik hizmetidir. Bu hizmet sayesinde oyuncular, her ay seçilen oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilir, çevrimiçi çok oyunculu oyun modlarına erişim sağlayabilir ve özel indirimlerden yararlanabilirler. Eylül 2024 oyunları da bu avantajlardan sadece bir tanesi.

PS Plus üyeliği almak oldukça basit. PlayStation Store üzerinden üyelik paketlerinden birini seçerek abone olabilir ve anında bu avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz. Üç farklı üyelik seçeneği mevcuttur: Aylık, üç aylık ve yıllık üyelik paketleri arasından bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz. Üye olduktan sonra her ay sunulan oyunları PlayStation kütüphanenize ekleyebilir ve bu oyunları aboneliğiniz süresince ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

EYLÜL 2024’TE HANGİ OYUNLARI OYNAYACAKSINIZ?

PlayStation Plus Eylül 2024 oyunları, her zevke hitap eden çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Spor oyunları, korku oyunları ve büyülü dünyalarla dolu oyunlar sayesinde PS Plus aboneleri bu ay da zengin bir oyun içeriğine erişecekler. Quidditch Champions ile sihirli dünyalara dalacak, MLB The Show 24 ile sporun heyecanını yaşayacak ve Little Nightmares II ile karanlık bulmacaların gizemini çözeceksiniz.

Her ay olduğu gibi bu oyunları indirmek ve PlayStation kütüphanenize eklemek için PS Plus üyesi olmanız yeterli. Bu fırsatı kaçırmamak ve oyun dünyasının keyfini çıkarmak için hemen PlayStation Plus aboneliğinizi başlatabilirsiniz.