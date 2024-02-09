Putin: ‘Yapay zekâyı ve Elon Musk’ı durdurmak mümkün değil’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe gecesi yayınlanan Tucker Carlson ile yaptığı görüşmede Elon Musk'a övgüler yağdırdı.

Putin'e Carlson tarafından ufukta bir 'yapay zekâ imparatorluğu' olup olmadığı soruldu ve konuşma Neuralink şirketinin bir insan beynine mikroçip yerleştirdiği bildirilen Musk'a çevrildi.

Putin, Carlson'a, “Bence Elon Musk'ı durdurmanın bir yolu yok. O uygun gördüğü şeyi yapacaktır. Yine de onunla ortak bir zemin bulmanız gerekecek. Onu ikna etmenin yollarını arayın. Bence o zeki bir insan. Gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. Bu yüzden onunla bir anlaşmaya varmanız gerekecek çünkü bu sürecin resmileştirilmesi ve belirli kurallara tabi olması gerekiyor” dedi.





“ARTIK BU SÜPER İNSANI YARATMAK MÜMKÜN”

Putin'in yorumları, insanlığın şu anda genetik araştırmacılar nedeniyle birçok tehditle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı, Artık bu süper insanı yaratmak mümkün. Uzmanlaşmış bir insan. Genetiği değiştirilmiş bir atlet, bilim insanı ve asker. Elon Musk'ın ABD'de insan beynine çip taktırdığına dair haberler var” diye ekledi.

Putin, ayrıca yapay zekânın gelişimini nükleer silah tehdidine ya da barutun geliştirilmesine benzetti ve “Bugün genetik ya da yapay zekâ alanındaki araştırmaları durdurmak imkansızdır. Tıpkı geçmişte barut kullanımını durdurmanın imkânsız olduğu gibi. Ancak tehdidin yapay zekânın, genetiğin ya da başka herhangi bir alanın dizginsiz ve kontrolsüz gelişiminden kaynaklandığını fark ettiğimiz anda, bu tür şeylerin nasıl düzenleneceği konusunda uluslararası bir anlaşmaya varmanın zamanı gelecektir” diye konuştu.

Musk, tarihi röportajı dinlediğini belirtse de Putin tarafından isminin zikredilmesine doğrudan yanıt vermedi