TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaparak yapay zeka teknolojilerinin önemi hakkında kritik bir tartışma yürüttü. Komisyon Başkanlığına seçilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojilerinin yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da kökten değiştirecek bir güç olduğunu vurguladı.

Proaktif Yaklaşım Zamanı

Dönmez, "Bizler bu değişime hazır olmak ve geleceği şekillendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek durumundayız." şeklinde konuşarak, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra risklerine de dikkat çekti. Toplantıda, komisyon başkanlığı ve divan için yapılan seçimler sonucunda, Jülide Sarıeroğlu Başkanvekili, Büşra Paker Komisyon Sözcüsü ve Levent Uysal Katip Üye olarak görev aldı.

Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm

Dönmez, yapay zekanın sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm aracı olduğuna dikkat çekti. "Yapay zeka, algoritmik ayrımcılık, veri gizliliği ve iş gücü kaybı gibi önemli konuda tartışmaları da beraberinde getiriyor." sözleriyle, bu durumun altyapısının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'yi Rekabet Edilecek Düzeye Taşımak

Dönmez, yapay zekanın insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için politika önerileri sunacaklarını belirtti. "Çalışmalarımız sırasında bilimsel veriler ve toplumun beklentilerine dikkat edeceğiz," diyen Dönmez, yapay zeka teknolojilerine ilişkin bilgi vermenin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri ve davet edilecek kurumlarla ilgili gündem maddeleri ele alındı. Komisyon, Türkiye'nin yapay zeka alanında diğer ülkelerle rekabet edebilecek bir düzeye ulaşmasını hedefliyor.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (ortada), toplantıda konuşma yaptı.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (ortada), toplantıda konuşma yaptı.