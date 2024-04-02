Redmi Note 13 Turbo'nun merak edilen özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtımını yaptığı ve global piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisiyle model eklenmeleri planlandı. Note 13 Turbo isimli model merak konusu olurken özellikleri ise kulislerden sızdırıldı.



REDMİ NOTE 13 ÖZELLİKLERİ

Ekran:TCL ve Tianma tarafından üretilen 1.5K çözünürlük, yüksek yenileme hızı

Ana Kamera:50 Megapiksel çözünürlükte Sony IMX882

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel Sony IMX355

Yardımcı Lens: 2 Megapiksel

Özçekim Kamerası: 20 Megapiksel

Batarya: 5.000 mAh, 90W hızlı şarj

