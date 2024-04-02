Redmi Note 13 Turbo'nun merak edilen özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtımını yaptığı ve global piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisiyle model eklenmeleri planlandı. Note 13 Turbo isimli model merak konusu olurken özellikleri ise kulislerden sızdırıldı.
REDMİ NOTE 13 ÖZELLİKLERİ
Ekran:TCL ve Tianma tarafından üretilen 1.5K çözünürlük, yüksek yenileme hızı
Ana Kamera:50 Megapiksel çözünürlükte Sony IMX882
Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel Sony IMX355
Yardımcı Lens: 2 Megapiksel
Özçekim Kamerası: 20 Megapiksel
Batarya: 5.000 mAh, 90W hızlı şarj
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtımını yaptığı ve global piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisiyle model eklenmeleri planlandı. Note 13 Turbo isimli model merak konusu olurken özellikleri ise kulislerden sızdırıldı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor
Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!
A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak
Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak
O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak
Araçları park ettirecek zam! Mazot ve benzin 50 TL'ye yükseliyor
Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor