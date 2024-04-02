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Redmi Note 13 Turbo'nun merak edilen özellikleri ortaya çıktı

Sevilen markalardan olan Xiaomi, Note 13 serisi Turbo ismiyle sunulurken yeni özellikler ortaya çıktı. Türkiye'de satışa çıkartılacak olan yeni modelin fiyatı ve merak edilenler haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:59
Redmi Note 13 Turbo'nun merak edilen özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtımını yaptığı ve global piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisiyle model eklenmeleri planlandı. Note 13 Turbo isimli model merak konusu olurken özellikleri ise kulislerden sızdırıldı.

REDMİ NOTE 13 ÖZELLİKLERİ
Ekran:TCL ve Tianma tarafından üretilen 1.5K çözünürlük, yüksek yenileme hızı
Ana Kamera:50 Megapiksel çözünürlükte Sony IMX882
Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel Sony IMX355
Yardımcı Lens: 2 Megapiksel
Özçekim Kamerası: 20 Megapiksel
Batarya: 5.000 mAh, 90W hızlı şarj

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