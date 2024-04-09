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Redmi, Pad Pro tabletinin tasarımını doğruladı

Son zamanların en popüler markalarından olan Redmi kendini geliştirmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:05
Redmi, Pad Pro tabletinin tasarımını doğruladı

Yaptığı her yenilikle ön plana çıkan Redmi son zamanların en çok tercih edilen telefonlarını üretmektedir. Yaptığı yeniliklerle öne çıkan Redmi, yeni bir ürününün tanıtımı için gün saymaya başladı. 

Redmi tarafından ortaya çıkarılan Turbo 3 modelinin 10 Nisan tarihinde tanıtılacağı gündeme gelmişti. Redmi tarafından yapılan açıklamada Redmi Pad Pro isimli tabletin de tanıtılacağını ve bu ürünün de teknik özellikleri açıklandı

Redmi Yeni Tabletini Tanıtıyor! 

Popüler markalardan olan Redmi, yeni tabletini tanıtmak için gün sayıyordu. 10 Nisan tarihinde tanıtımı yapılacak olan tabletle ilgili ilk açıklamalar geldi.  

Redmi Pad Pro

Yapılan açıklamaları incelediğimizde kalem ve klavyeyle aynı karede tableti görüyoruz. Çözünürlük bakımından da 2.5K çözünürlük sunan tablet 12.1 inç LCD ekran ve 33W hızlı şarj ile sunuluyor. Bu üründe ayrıca 10.000 mAh'lık batarya ile piyasaya çıkarılacak. 

Redmi Pad Pro'nun bu alanda en üst segmentte yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem sade hem de keskin olmayan kasayla ön plana çıkan tabletin çentiği bulunmamakta. Hem kalemle hem de klavyeli kılıfla sunulacak olan tablette hem USB girişi hem de 3.5mm jak girişi de yer alacak. Tabletin renk seçenekleri arasında ise siyah, beyaz ve menekşe rengi olacağı ön görülmekte. İlk tanıtımı Çin de yapılacak olan tabletin POCO markası adı altında satılması olası. 

Tablete ek olarak Turbo 3 modelinin de pazarda satışa sunulacak. Tabletin tanıtımı yapıldığında alım yapacak mısınız? Bu tabletle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

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