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Rusya'da YouTube Erişimi Kısıtlandı

Rusya'da YouTube'a erişim sorunları yaşanıyor, bazı kullanıcılar videoları tamamen göremiyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:22
Rusya'da YouTube Erişimi Kısıtlandı

Rusya'da YouTube'a Erişim Engeli

Rusya'da YouTube platformuna erişim kısıtlamalarının yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar, sitedeki videolara erişimin tamamen engellendiğini aktarıyor.

Kullanıcılardan Gelen Şikayetler

Downdetector verilerine göre, Rusya'daki kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren YouTube'a erişim sorunları yaşadıklarını duyurmaya başladılar. Bazıları cep telefonlarından siteye erişim hızının düştüğünü ifade ederken, bilgisayar gibi diğer cihazlarda ise videoların yüklenmediği belirtiliyor.

Kremlin'den Açıklama

Kremlin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya dair yorum yaparken, "Hiçbir şey söyleyemem. Telefonda normal çalışıyor, her şey yükleniyor,” dedi.

Geçmişteki Engeller

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, 26 Temmuz'da YouTube’un hızının %70 oranında düşürüleceğine dair uyarılarda bulunmuştu. Daha önce de Rusya’da Facebook, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına benzer erişim engelleri getirilmişti.

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