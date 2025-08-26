DOLAR
Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 Milyon Ruble Ceza

Moskova mahkemesi, yasaklı içerikleri engellemedikleri gerekçesiyle Google'a 7 milyon, Wikipedia'ya 6 milyon ruble ceza verdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:44
Rusya'da, Google ve Wikipedia'ya, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 13 milyon ruble (yaklaşık 162 bin dolar) ceza verildi.

Mahkeme kararı

Davalara başkent Moskova'da bakıldı. Mahkeme, söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar verdi.

Google'ın 7 milyon ruble, Wikipedia'nın 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmedildi.

Benzer uygulamalar

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Twitch ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti. Yasalara uymadıkları gerekçesiyle Instagram, X, YouTube ve Facebook gibi platformlara da erişim engeli getirilmişti.

