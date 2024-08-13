Rusya'dan Telegram'a 4 Milyon Ruble Ceza

Rusya'dan Telegram'a Para Cezası Kararı

Rusya Federasyonu, bazı yasaklı içeriklere erişim engellemediği sebebiyle popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) ceza uyguladı.

Moskova Mahkemesinde Dava

Başkent Moskova'da gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme Telegram'ın yasalar çerçevesinde masum olduğunu savunan argümanları dikkate almadı.

Cezanın Gerekçesi

Mahkeme, platform üzerinde bazı yasaklı içeriklerin engellenmemesi sonucunda yasalara uyulmadığına karar verdi ve Telegram'ın 4 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

Önceki Cezalar

Rusya, sadece Telegram değil, aynı zamanda Google ve TikTok gibi diğer yabancı dijital platformlara da benzer sebeplerle para cezası kesmişti.