PayPal, 2 bin 500 çalışanını işten çıkardı? İşten çıkarmaların nedeni yapay zekâ mı?

PayPal da bu ocak ayında işten çıkarma yapacağını açıklayan şirketler arasına katıldı. Ödeme şirketinin CEO'su Alex Chriss, salı günü çalışanlara yaptığı açıklamada işgücünün yüzde 9'unun, yani yaklaşık 2 bin 500 pozisyonun daha azaltılacağını söyledi. Bu haber, PayPal'ın geçen yıl ocak ayında personel sayısını yaklaşık 2 bin azaltacağını açıklamasının ardından geldi.

Chriss, "Bunu işimizi doğru boyutlandırmak, müşterilerimize hizmet sunmak ve karlı büyümeyi sağlamak için gereken hızda hareket etmemize olanak sağlamak için yapıyoruz. Aynı zamanda, büyümeyi yaratacağına ve hızlandıracağına inandığımız iş alanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.





TİCARETTE DEVRİM YAPMAK İÇİN YAPAY ZEKÂ KULLANILACAK

Chriss, kesintilerin mevcut pozisyonların yanı sıra 2024'te açık ve gelecekteki iş listelerinin “hurdaya” çıkarılmasından kaynaklanacağını söyledi. Hisse senedi geçen yıl yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Finans firması Intuit'in eski bir yöneticisi olan Chriss, Eylül 2023'te Başkan ve CEO olarak atandı. Geçen hafta yaptığı ilk büyük duyuruda, ticarette devrim yaratmayı amaçlayan yapay zekâ kullanan bir dizi araç başlatma planlarını açıkladı. Bu nedenle, işten çıkarmalarının bir nedeninin yapay zekâ olduğu düşünülüyor.

Yapay zekâ destekli ürünler arasında, müşterilere e-posta makbuzlarında kişiselleştirilmiş öneriler göndermek için yapay zekâyı kullanacak olan akıllı makbuzlar da yer alıyor. Chriss yeni ürünleri PayPal için "yeni bir bölümün" parçası olarak tanımladı.

Chriss, Reuters'e verdiği bir röportajda, "Elimizdeki veriler ve insanların ne satın aldığını gerçekten görme ve tüccarların neyi hedeflemeye çalıştığını bilme yeteneğimiz, yapay zekânın bizim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

PayPal gibi Amazon, Google ve UPS gibi şirketler de 2024 yılında çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracağını açıklamıştı.