Rusya, Ukrayna'nın Starlink uydularını kullanmasını engellemek istiyor!

Savaşın başlamasından bu yana Rusya, Ukrayna güçlerinin ticari uydulara erişimini engellemek için sinyal bozucu sistemler kullanıyor.

Uydu sinyallerine müdahale etmek ve patlayan insansız hava araçlarını bozmak için tanklarına sinyal bozucular yerleştirdi. Ukrayna'nın GPS güdümlü bombalarını bozdu ve Ukraynalı operatörleri ön hatlardaki hedeflerine daha yakın hareket etmeye zorlayarak Ukraynalı insansız hava araçlarını bozdu.

Uydulara erişim, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında, özellikle de Musk'ın uydu ağına erişiminde kritik bir rol oynadı.

Uydu interneti savaş sırasında Ukraynalıların çevrim içi olmasını ve işlerini yürütmesini sağladı. Ayrıca askerlerin cephede iletişim kurmasını ve silah sistemleri ile insansız hava araçlarının çalışmaya devam etmesini kolaylaştırdı.

Aynı zamanda, Rusya'nın sinyal bozucuları Ukrayna'nın en gelişmiş silahlarını bozma konusunda giderek daha iyi hale geldi ve Ukrayna'nın savaş kapasitesini engelledi.

Ancak uzay savaşı analistleri, Rusya'nın Ukrayna'nın Starlink uydularına erişimini kesmeyi istese de çabalarının şimdiye kadar başarısız olduğunu söyledi.

Secure World Foundation'ın baş program sorumlusu Brian Weeden, yaptığı açıklamada, "Rusya kesinlikle Ukrayna'nın Starlink'i kullanmasını engellemenin bir yolunu bulmak istiyor. Ancak takımyıldızın mimarisi nedeniyle bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay” dedi.

Starlink'in yüzeye sabit uydulardan çok daha düşük bir irtifada çalıştığı için sinyallerinin daha güçlü ve daha konsantre olduğu aktarılıyor.





RUSYA ÇABALIYOR AMA BAŞARAMIYOR

Starlink uyduları, Dünya'ya daha yakın olduğu için bir kullanıcının eylemi ile ağdaki yanıt arasındaki gecikme süresi daha kısa. Bu da yayın akışını, çevrimiçi oyunları, video konferansları ve diğer etkinlikleri hızlandırıyor.

Weeden, elektronik savaş bağlamında bunun Starlink'in sinyallerini karıştırmayı çok daha zor hale getirdiğini ve bunun Rus hackerların Starlink'i şimdiye kadar hack’leyemediği anlamına geldiğini söyledi.

Rusya'nın Starlink'e yönelik elektronik saldırıları hakkında çok az açık veri olsa da Weeden, çabalarının pek başarılı olmuş gibi görünmediğini aktardı.

Havacılık ve Uzay Güvenliği Projesi Direktörü ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Uluslararası Güvenlik Programı'nda kıdemli araştırmacı olan Kari Bingen ise Rusya’nın bu çabalarına yönelik, "Denemeye devam ediyorlar ama pek başarılı görünmüyorlar” ifadelerini kullandı.

Bingen, Starlink uydularının hem dirençli hem de çevik olduğunu ve Starlink operatörlerinin Rus saldırılarının üstesinden gelmek için yazılımlarını sürekli güncellediğini paylaştı.