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Rusya ve Çin, Ay'da Ortak Uzay İstasyonu Kuracak

Rusya ve Çin, Ay'da bilimsel araştırmalar için 5 ortak görev planlıyor ve Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu kurmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:13
Rusya ve Çin, Ay'da Ortak Uzay İstasyonu Kuracak

Rusya ve Çin'in Ay'da Yeni Adımı

Rusya ile Çin, bilimsel araştırmalar amacıyla Ay'da ortak bir istasyon kurmak için uzayda toplamda 5 görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu önemli proje, taraflar arasında imzalanan bir hükümetler arası anlaşmayla resmiyet kazandı.

Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu Projesi

İki ülkenin ortaklaşa kurmayı hedeflediği Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) ile ilgili detaylar, Rusya'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Anlaşmaya göre, istasyonun kurulumu 3 etapta gerçekleştirilecek:

  • İlk Etap: Ay'ın keşfi ve araştırmaları.
  • İkinci Etap: Ortak uzay çalışmaları.
  • Üçüncü Etap: Tamamlanmış istasyona insan gönderilmesi.

Diğer ülkelerin projeye katılımına da açık olacağı belirtilen bu anlaşma çerçevesinde, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında daha önce, 2021 yılında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Gelecek Hedefleri

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in 2033-2035 yılları arasında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladığını duyurdu. Bu hedef, uzay araştırmalarına yeni bir boyut kazandırmayı vadediyor.

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