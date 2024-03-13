Sadece 100 dolara vivo Y03 satışı başlıyor

Teknoloji devi Vivo, giriş seviyesi akıllı telefon segmentine yönelik yeni modeli Y03'ü tanıttı. Y02'nin halefi olarak karşımıza çıkan bu cihaz, sadece 100 dolardan daha uygun bir fiyatla tüketicilere sunulacak. Vivo Y03, şık tasarımı ve dikkat çekici özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Ekran ve Performans:

Vivo Y03, 6,56 inç HD+ IPS LCD ekranıyla ve 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılarına etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. MediaTek Helio G85 yonga seti ve 4GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 128GB'a kadar genişletilebilen depolama alanıyla da dikkat çekiyor. Bu sayede kullanıcılar, yüksek performansa sahip bir akıllı telefona uygun fiyatla sahip olabilecekler.

Kameralar ve İşletim Sistemi:

Çift arka kamera kurulumuyla (13MP ana lens ve QVGA lens) donatılan Vivo Y03, su damlası çentikli 5MP ön kamera ile selfie tutkunlarını unutmuyor. Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 işletim sistemiyle gelen telefon, kullanıcılara yenilikçi ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.





Batarya ve Dayanıklılık:

Cihaz, 15W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh kapasiteli bir bataryadan beslenerek uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Ayrıca, çift SIM desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0 ve GPS gibi bağlantı özelliklerine ek olarak, IP54 derecesine sahip olmasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

Rekabetçi Fiyat:

Vivo Y03, 4GB+64GB modeli için 83 dolar ve 4GB+128GB modeli için 97 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu uygun fiyatla birlikte, cihazın vergisiz olarak ülkemize gelmesi bekleniyor.

Vivo Y03, bütçe dostu olmasının yanı sıra sunduğu şık tasarım ve güçlü özellikleriyle dikkat çekerek, akıllı telefon kullanıcılarına cazip bir seçenek sunuyor.