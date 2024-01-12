Sam Altman: ‘Yapay zekâ insanlık tarihindeki en hızlı teknolojik devrimi tetikleyecek’

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın insanlık tarihindeki en hızlı teknolojik devrimi tetikleyeceğini ve ne kadar hızlı adapte olmamız gerekeceğine hazırlıklı olmayabileceğimizi söylüyor.

Altman’ın konuyla ilgili düşüncelerini Bill Gates'in podcast'i "Unconfuse Me"nin dün yayınlanan bir bölümünde paylaştı.

Microsoft'un kurucu ortağı, yapay zekânın bizi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı adapte olmaya zorlayacağı yönündeki endişesini dile getirdi.

Altman, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Korkutucu olan da bu. Uyum sağlamak zorunda olduğumuzdan değil. İnsanlığın süper uyum sağlayabilir olmaması değil. Bu büyük teknolojik değişimlerden geçtik ve insanların yaptığı işlerin büyük bir yüzdesi birkaç nesil içinde değişebilir. Ve birkaç nesil boyunca, bunu gayet iyi özümsemiş görünüyoruz. Bunu geçmişteki büyük teknolojik devrimlerde de gördük. Her teknolojik devrim daha da hızlandı ve bu açık ara en hızlısı olacak ve potansiyel olarak biraz korkutucu bulduğum kısım da toplumun uyum sağlamak zorunda kalacağı hız ve işgücü piyasasının değişecek olması."





ALTMAN, UYKULARININ KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan, bazı insanlar şimdiden işlerinin yapay zekâdan etkilendiğine şahit oldu. 2023'te çalışanlarını işten çıkaran veya 2024'te işten çıkarma yapacak olan şirketlerin birçoğu, yapay zekâ araçlarının personel sayılarını azaltmalarına olanak tanıyacak verimlilikler üretmesini beklediklerini ima etti veya açıkça söyledi.

Altman, geçmişte yapay zekâ ile ilgili başka endişelerini de paylaşmıştı. OpenAI CEO'su, geçen yıl Times Internet'in Başkan Yardımcısı Satyan Gajwani'ye şöyle demişti: "En çok uykumu kaçıran şey, ChatGPT'yi başlatarak gerçekten kötü bir şey yapmış olduğumuz varsayımı."

Altman o dönemde, OpenAI'nin ChatGPT üzerinde çalışırken gözden kaçırdığı belki de zor ve karmaşık bir şeylerin olduğuna ilişkin endişelendiğini de söyledi.