Sam Altman yapay zekâ nedeniyle oluşan çipi sıkıntısını kökten çözmeye hazırlanıyor!

Yapay zekânın gelişiminin ayrılmaz bir parçası olan çiplerin eksikliği, OpenAI'nin başarısını taklit etmek isteyen teknoloji şirketlerinde ona ve diğer birçok yöneticiye büyük sıkıntılar yaşattı.

ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, grafik işlem birimlerine (GPU'lar) ve diğer üst düzey yongalara olan talep arttı ve mevcut tedarik hatları buna ayak uyduramadı.

Altman, kasım ayında yaşanan sıkıntıyı "acımasız" olarak nitelendirecek kadar ileri giderken, Microsoft bile kıtlığı yatırımcıların dikkate alması gereken potansiyel bir risk faktörü olarak tanımladı.

Şu anda bu çipler, yapay zekâ işlemcileri pazarını kontrol eden seçkin birkaç şirketten tedarik ediliyor. Nvidia, her biri 40 bin doların üzerinde olabilen ve çok aranan bir kit parçası olan H100 GPU'lar olan talep sayesinde en büyük güce sahip.

Bloomberg'in haberine göre Altman, şirketine çip tedariki üzerinde çok daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir yapay zekâ çipi girişimini desteklemeleri için ağır siklet yatırımcılara teklif götürmekle meşguldü.

Tipik olarak Nvidia gibi şirketler çipleri tasarladıktan sonra üretimlerini Tayvanlı TSMC ve Intel gibi pahalı ve karmaşık üretim tesislerini işleten uzmanlara yaptırıyorlar.

Ancak bir grup teknoloji şirketi kendi çiplerini tasarlamaya başladı. Örneğin kasım ayında Microsoft, büyük dil modeli (LLM) eğitimi düşünülerek tasarlanan yeni Azure Maia AI çipini tanıttı. Bu arada Google da geçen yıl benzer bir amaç için yeni bir çip tasarımını tanıttı.





SAM ALTMAN ÇİP ÜRETİM MERKEZİ Mİ KURACAK?

Altman, kasım ayında yaptığı açıklamada, Nvidia'nın çiplerine rakip olma çabaları sorulduğunda "Bence kapitalizmin büyüsü burada işe yarıyor. Pek çok insan şimdi Nvidia olmak istiyor” dedi. Ancak Altman için Nvidia'yı taklit etmek tek amaç değil gibi görünüyor.

OpenAI CEO'su ekim ayındaki bir rapora göre kendi tasarımlarını değerlendiriyor olsa da, Bloomberg raporu, Altman'ın planlarının sadece çip tasarlamayı değil, aynı zamanda bunları üretmek için tüm bir üretim tesisleri ağı kurmayı da içereceğini öne sürdü.

Altman planın bir parçası olarak en iyi çip üreticileri ile de çalışacak. Birlikte nasıl çalışacakları belirsizliğini koruyor ancak ağın küresel kapsamda olacağı bildirildi.

Plan, şirketini dikey olarak entegre hale getirerek diğerlerinden ayıracak bir kendin yap yaklaşımını temsil ediyor.

Bu da OpenAI'nin çip üretim süreci üzerinde tam kontrol sahibi olacağı, rakiplerinin ise üçüncü taraflardan tedarik peşinde koşmaya ya da kendi tasarımlarının üretimini başkalarına yaptırmaya devam edeceği anlamına geliyor.