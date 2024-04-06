Samsung bütçe dostu katlanabilir telefon üretmeye hazırlanıyor

Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı! Alınan bilgilere göre Güney Kore’nin teknoloji devi, Samsung Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE isimli iki yeni cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor…

Son yıllarda katlanabilir telefonlarla adeta yeni bir devrim yaratan Samsung, telefon pazarında rekabetini de artırmayı başardı. Ancak fiyat etiketi oldukça yüksek olduğu için hala sadece üst segment kullanıcılar Samsung telefonlara ulaşabiliyor. Bu noktada ise ortaya çıkan sızıntı haberlere göre marka ise bütçe dostu katlanabilir telefonlar üzerinde çalışıyor.

İki yeni cihaz sızdırıldı!

Samsung ve Apple gibi teknoloji devlerinin yeni cihazları her dönem merakla beklendiğinden, medyada yer alan sızıntılar da bir hayli heyecanla takip ediliyor. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Samsung, iki yeni telefon üzerinde çalışıyor.

Çıkan yeni sızıntılara göre Samsung, bu yıl Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE isimli iki cihazını sunmaya hazırlanıyor. Bu yıl piyasaya sürüleceği tahmin edilen iki cihazla ilgili sızdırılan teknik bilgiler ise bir hayli dikkat çekici. Katlanabilir telefon piyasasındaki yatırımlarına ve projelerine devam eden Samsung’un bu yeni iki cihazında Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini kullanacağı söyleniyor. Fold FE modelin Exynos 2200 tabanlı versiyonla satışta sunabileceği de ifade ediliyor.





Sızdırılan diğer özelliklerde ise Galaxy Z Fold FE’nin 12 ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceği, Flip varyantında ise 8 ve 12 GB RAM ile çıkış yapılacağı düşünülüyor. Her iki katlanabilir cihazda ise 256 GB ve 512 GB’lik depolama alanlarına yer verilmesi de yine beklentiler arasında yer alıyor.

Cihazların boyutlarına dair ortaya atılan söylentilerde ise şu rakamlar öne çıkıyor:

Galaxy Ford FE katlanmış hali: 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm



Galaxy Ford FE açık hali: 155,1 x 130,1 x 6,3 mm



Galaxy Z Flip FE katlanmış hali: 84,9 x 71,9 x 15,9-171,mm



Galaxy Z Flip FE açık hali: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm



Samsung’dan açıklama yok!

Öte yandan Samsung, uygun fiyatlı katlanabilir telefonlara dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle de çıkış tarihi ve fiyatlara dair herhangi bir bilgi bulunmadığını da belirtmek gerekiyor.