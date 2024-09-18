Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Samsung, geleneksel "Büyük TV Günleri" kampanyasının 10'uncu yılını kutluyor. 8 Ekim 2024'e kadar devam edecek olan bu kampanya, büyük ekran premium televizyonlar ve projektörlerde cazip fırsatlar sunuyor. Şirket, yapay zeka destekli ses ve görüntü iyileştirme teknolojileriyle donatılmış televizyon modellerini, özel hediyelerle tüketicilere sunacak. İşte bu heyecan verici kampanya hakkında bilmeniz gerekenler…



BÜYÜK EKRAN TELEVİZYONLARDA KAMPANYA FIRSATLARI

Samsung'un "Büyük TV Günleri" kampanyası, büyük ekran premium televizyonları ve projektörleri kapsıyor. Kampanya, 8 Ekim 2024 gece yarısına kadar devam edecek. Kampanya süresince, Samsung’un seçili televizyon modelleri ve projektörlerde çeşitli hediyeler ve avantajlar sunulacak. Özellikle dikkat çeken ürünler arasında "Neo QLED 8K", "Neo QLED 4K", "QLED 4K", "OLED 4K", "Lifestyle", ve "Crystal UHD" televizyonlar ile "The Freestyle" projektörler bulunuyor.

HEDİYE KAMPANYASI: KAHVE MAKİNESİ VE PARA YÜKLÜ KARTLAR

Kampanya kapsamında, Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED 4K, OLED 4K, Lifestyle ve Crystal UHD televizyonları ile The Freestyle projektörlerden birini satın alan tüketiciler, cazip hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor. Tüm kampanya koşullarını yerine getiren tüketicilere hediye olarak "Gaggia Milano" kahve makinesi veya model bazında değişen ve 50 bin liraya kadar varan Para Yüklü Kart hakkı sunulacak. Bu fırsat, hem evde kaliteli bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler hem de para yükleme avantajından faydalanmak isteyenler için büyük bir şans.

ÇEVRİMİ İÇİ ALIMLARDA 30 GÜN KOŞULSUZ PARA İADESİ GARANTİSİ

Samsung, kampanyaya özel olarak çevrim içi mağazadan yapılacak alımlarda 15 günlük koşulsuz para iadesi garanti süresini 30 güne çıkardı. Bu, tüketicilere alacakları ürünler hakkında daha fazla güvence sağlıyor. Online alışveriş yaparak bu kampanyadan faydalanan kullanıcılar, ürünlerin memnuniyetlerini garanti altında tutarak alışveriş yapabilirler.

2024 AI TELEVİZYON MODELLERİYLE EKRAN DENEYİMİNİ YENİDEN TANIMLAYIN

Samsung’un 2024 AI televizyon modelleri, ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Neo QLED 8K ile aksiyon filmleri, yapay zeka destekli ses ve görüntü iyileştirme teknolojisi sayesinde daha detaylı ve canlı bir şekilde izlenebiliyor. Crystal UHD veya QLED 4K televizyonlar, spor karşılaşmalarında her bir pası ve şutu akıcı ve keskin bir şekilde ekrana taşıyarak, futbolseverlere stadyum heyecanını evde yaşama imkanı sunuyor.

SAMSUNG’UN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİYLE EĞLENCE MERKEZİ EVİNİZ OLACAK

Samsung’un yenilikçi teknolojileri, evlerinizi en sevilen eğlencelerin merkezi haline getiriyor. Büyük ekran televizyonlar ve projektörler, sinema salonu deneyimini ev konforunda yaşamanızı sağlıyor. Kampanya süresince sunulan fırsatlar, hem eğlence hem de teknolojiyi bir arada arayan tüketiciler için cazip bir seçenek sunuyor.

Samsung’un onuncu kez düzenlediği "Büyük TV Günleri" kampanyası, büyük ekran televizyonlar ve projektörlerde sunduğu cazip hediyeler ve fırsatlarla dikkat çekiyor. 8 Ekim 2024’e kadar devam edecek olan kampanya, yapay zeka destekli ses ve görüntü teknolojileriyle evde eğlence deneyimini bir adım öteye taşıyor. Hem çevrim içi mağazadan yapılacak alışverişlerde 30 gün koşulsuz para iadesi garantisi hem de hediyelerle dolu bu kampanya, Samsung severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.