Samsung’dan yeni ürün! ‘Galaxy Ring' yeni sağlık cihazı olacak!

Samsung'un çarşamba günü düzenlediği Unpacked 2024 Fuarı'nın en sonunda şirket, üzerinde çalıştığı yeni bir akıllı yüzüğün tanıtımını yaptı. ‘Galaxy Ring’ adı verilen bu yüzüğü Samsung, "güçlü ve erişilebilir bir sağlık ve zindelik cihazı" olarak lanse ediyor.

Şirket, sadece saniyeler süren gösterişli bir video dışında Galaxy Ring'in fiyatı, özellikleri veya ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında fazla bir şey açıklamadı. Ancak etkinliğin teması olan yapay zekâya bir şekilde dayanması muhtemel olarak görülüyor.

Samsung'da klinik araştırma bilimcisi olan Dr. Matthew Wiggins, çarşamba günü yüzükle ilgili yaptığı duyuruda, "Yapay zekâ ile teknoloji, bağlantıda kalmamızı, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamızı ve daha anlamlı yollarla bağlantıda kalmamızı sağlıyor" dedi.





SAMSUNG BAŞKA CİHAZLAR ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYOR

Samsung, ayrıca akıllı telefonlar ve hatta lekeleri algılayabilen bir robot-vakumlu paspas da dahil olmak üzere yapay zekâ destekli bir dizi başka cihaz üzerinde de çalışıyor.

Ancak Şubat 2023'te dosyalanan bir Samsung patenti herhangi bir gösterge ise, Galaxy Ring'in uyku gibi sağlık ölçümlerini izlemeye ve ölçmeye odaklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Galaxy Ring, Silikon Vadisi'nin gözde akıllı yüzük üreticisi Oura’ya rakip olacak. Şirketin 300 dolarlık akıllı yüzüğü uyku, vücut ısısı ve hatta gündüz stresi gibi ölçümleri takip ediyor.

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