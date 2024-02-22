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Samsung Galaxy S23’ler mart ayında Galaxy yapay zekâ paketine kavuşacak!

Samsung, S24 ile beraber gelen Galaxy AI’ın S23’lere de geleceğini açıkladı. Mart ayının sonunda gelecek yapay zekâ araçları, 2023’ün katlanabilir cihazlarına ve Tab S9'a da gelecek.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:15
Samsung Galaxy S23’ler mart ayında Galaxy yapay zekâ paketine kavuşacak!

Samsung, yaptığı duyurud, Galaxy S24'ün yapay zekâ teknolojisinin mart ayı sonunda katlanabilir cihazlar da dahil olmak üzere 2023’ün telefonlarına ve tabletlerine sunulacağını açıkladı. Ocak ayında yapay zekâ (AI) özeliğininin yakında Galaxy S23 serisi, Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9'da mevcut olacağı duyurulmuştu.

Geçen yıl çıkan cihazlar, gelecek ay S24’teki yapay zekâ teknolojisiyle beraner bir yazılım güncellemesi alacak. Bunlar arasında Chat Assist (mesaj tonunu ayarlar ve mesajları çevirme), Live Translate (eş zamanlı ses ve yazı çevirileri) ve Interpreter (yüz yüze görüşmeler konusunda bölünmüş ekran çevirisi) gibi iletişim altyapılı yapay zekâ hileleri bulunuyor.

Ayrıca, üretkenlik altyapılı yapay zekâ, Circle to Search (ekrandaki herhangi bir şeyi halka içine alarak arama), Note Assist (notları biçimlendirme, özetleme ve çevirme), Browsing Assist (haberlerin özeti) ve Transcript Assist (toplantı kayıtlarını metne çevirme ve özetleme) özellikleri de gelecek.

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BUNLAR GALAXY YAPAY ZEKÂNIN SADECE BAŞLANGICI

Ayrıca, bu cihazlara gelen görüntü altyapılı yapay zekâ teknolojisi arasında Üretken Düzenleme (çekimleri tekrar çerçeveleme, nesneleri hareket ettirme ya da silip değiştirme), Edit Suggestion (tavsiye edilen görsel ayarlamaları) ve Instant Slow-Mo (standart bir videoyu ağır çekime çevirmek amacıyla ekstra kareler üretme) yer alıyor.

Mart ayı itibarıyla güncellemeye kavuşacak cihazların tam listesi Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9'u kapsıyor. Fakat şirket, daha sonra daha çok cihazın bunlara eklenebileceği paylaştı. Samsung Başkanı TM Roh, "Bu yıl, 100 milyonu aşkın Galaxy kullanıcısına bu tecrübeyi sağlamayı ve mobil yapay zekânın sınırsız imkânlarından faydalanmanın yollarını geliştirmeyi devam etmeyi planladığımız için bu Galaxy AI'ın sadece başlangıcı" diye konuştu.

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