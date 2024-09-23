Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 16 Pro Max arasında yapılan pil testleri sonuçlandı. Yapılan son testlerde Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i geçerek pil ömrü konusunda liderliği ele aldı. Bu testler, iki telefonun da günlük kullanımda nasıl performans gösterdiğini ortaya koydu. İşte detaylar...



SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA PİL TESTİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra, YouTube’un ünlü teknoloji kanalı MrWhosetheboss tarafından yapılan bir pil testinde, rakibi iPhone 16 Pro Max’i geçerek zirveye oturdu. Test, telefonların sosyal medya, video izleme, mesajlaşma ve diğer popüler uygulamaların sürekli kullanımını içeren bir senaryo üzerinden gerçekleştirildi. Bu senaryo, gerçek yaşam koşullarında iki cihazın pil performansını en iyi şekilde yansıtmayı hedefledi.

Test sonucuna göre, Samsung Galaxy S24 Ultra tam 12 saat 31 dakika kullanım süresi sunarak en uzun pil ömrüne sahip telefon oldu. Rakibi iPhone 16 Pro Max ise 11 saat 22 dakika ile ikinci sırada yer aldı. İki dev marka arasındaki bu fark, özellikle yoğun telefon kullanıcıları için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA VE IPHONE 16 PRO MAX PİL TEST SONUÇLARI

Pil testinde elde edilen sonuçlar, iki cihazın günlük kullanım performanslarını net bir şekilde gözler önüne serdi. İşte detaylı test sonuçları:

Samsung Galaxy S24 Ultra: 12 saat 31 dakika

12 saat 31 dakika iPhone 16 Pro Max: 11 saat 22 dakika

11 saat 22 dakika iPhone 15 Pro Max: 9 saat 35 dakika

9 saat 35 dakika iPhone 16 Plus: 8 saat 45 dakika

8 saat 45 dakika iPhone 16 Pro: 8 saat 19 dakika

8 saat 19 dakika iPhone 16: 8 saat 19 dakika

8 saat 19 dakika iPhone 15: 7 saat 45 dakika

Bu sonuçlara göre, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 5.000 mAh kapasiteli büyük bataryası, uzun kullanım süresi ile fark yaratıyor. Özellikle çoklu görevlerde, video izleme ve sosyal medya kullanımı gibi pil tüketimini artıran işlemlerde cihazın bu performansı oldukça etkileyici.

APPLE’IN İDDİALI YAKLAŞIMI VE IPHONE 16 SERİSİNİN GELİŞİMİ

Apple, iPhone 16 serisi ile pil ömründe önemli iyileştirmeler yaptığını duyurmuştu. Bu test sonuçları da Apple’ın bu iddiasını kısmen doğruluyor. Özellikle iPhone 16 Pro Max, bir önceki model olan iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldığında belirgin bir pil ömrü artışı sunuyor. iPhone 16 Pro Max’in 11 saat 22 dakika süren pil performansı, iPhone 15 Pro Max’in 9 saat 35 dakikada kaldığı düşünüldüğünde, Apple’ın yaptığı iyileştirmelerin etkili olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, iPhone 16 Pro Max’in sahip olduğu A18 Bionic çipi ve optimize edilmiş iOS 18 yazılımı, enerji verimliliğinde önemli bir rol oynuyor. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın sahip olduğu yüksek kapasiteli batarya, Apple’ın en güçlü modelini geride bırakmayı başarıyor.

Apple’ın iPhone 16 serisinin diğer modelleri de beklentileri karşılamayı başardı. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, sırasıyla 8 saat 19 dakika pil ömrü sunarken, iPhone 16 Plus ise 8 saat 45 dakikalık bir performans sergiledi. Ancak bu modellerin de Galaxy S24 Ultra ile kıyaslandığında geride kaldığını görmek mümkün.

GALAXY S24 ULTRA'NIN GÜÇLÜ BATARYASI

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın bu başarısının arkasındaki en büyük etkenlerden biri, cihazda kullanılan 5.000 mAh kapasiteli batarya. Bu büyük batarya, Samsung’un Exynos 2400 işlemcisi ile optimize edilmiş güç tüketimi sayesinde daha uzun süreli bir kullanım sunuyor. Ayrıca, Samsung’un AMOLED ekran teknolojisi de güç tüketimini minimuma indirerek batarya performansını artırıyor.

Samsung’un batarya yönetim sistemleri, güç tasarrufu modları ve arka planda çalışan uygulamaları etkin bir şekilde yönetmesi, bu uzun pil ömrüne katkı sağlıyor. Bu sayede, telefonunu sık kullanan ve uzun süre şarj etmeden kullanmak isteyen kullanıcılar için Galaxy S24 Ultra, oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

SAMSUNG VE APPLE ARASINDA PİL REKABETİ DEVAM EDİYOR

Samsung ve Apple, yıllardır süregelen bir rekabetin iki büyük oyuncusu olarak teknoloji dünyasını şekillendiriyor. Özellikle pil ömrü konusunda iki marka da kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her iki şirket de, yeni modellerini piyasaya sürerken pil performansı üzerinde yoğun çalışmalar yapıyor. Samsung, özellikle batarya kapasitesi ve optimizasyon teknikleri ile Apple’ın önünde yer alırken, Apple ise yazılım ve çip teknolojilerinde yaptığı geliştirmeler ile bu farkı kapatmaya çalışıyor.

Sonuç olarak, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max ile kıyaslandığında daha uzun bir pil ömrü sunarak kullanıcıların yoğun günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak bir performans sergiliyor. Ancak Apple’ın pil ömrü konusunda yaptığı iyileştirmeler de göz ardı edilemeyecek seviyede. Gelecek modellerde bu iki marka arasındaki rekabetin nasıl devam edeceği ise teknoloji tutkunları için büyük bir merak konusu.

GALAXY S24 ULTRA, PİL KONUSUNDA LİDERLİĞİ ELE ALIYOR

Son yapılan test sonuçları, Samsung Galaxy S24 Ultra’nın güçlü batarya performansı ile iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktığını ortaya koydu. Samsung’un 5.000 mAh bataryası ve optimize edilmiş güç tüketimi, kullanıcıların uzun süre telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyor. Apple’ın iPhone 16 serisi, önemli gelişmeler sunsa da Samsung’un sunduğu bu ekstra güç ile liderliği ele alıyor.

Özellikle yoğun telefon kullanıcıları için pil ömrü oldukça kritik bir konu. Bu bağlamda Galaxy S24 Ultra, uzun süreli kullanım isteyenler için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.