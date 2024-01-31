Samsung Galaxy S24’ün Galaxy yapay zekâsı ücretli olmalı mı?

Galaxy S24 telefonlar, yerleşik gelişmiş üretken yapay zekâ özelliklerine sahip ilk yepyeni Android cihazlar olarak kayıtlara geçti. Bu yapay zekâ teknolojisinin bir kısmı, verilerin bulutta işlenmek üzere ahizeden ayrılmasına gerek kalmadan doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşiyor. Ancak Galaxy yapay zekâ özelliklerinin çoğu buluta bağlantı gerektiriyor. Samsung'un Galaxy S24 brifingi sırasında bana söylediği buydu.

Samsung, ayrıca Galaxy yapay zekâ özelliklerinden herhangi biri için ücret almayı planlamadığını söyledi. Üretken yapay zekâ pahalıya mal olsa da Samsung bunun için kullanıcılardan ücret almaya hazır olmadığını açıkladı.

Yılın ilk Unpacked etkinliğinden birkaç gün sonra, Galaxy S24 internet sayfaları ücretsiz Galaxy yapay zekâ için bir son kullanma tarihi olduğunu ortaya çıkardı. Samsung'un dipnotları, belirli yapay zekâ özelliklerinin 2025'in sonlarından itibaren artık ücretsiz olmayabileceğini belirtti.

O zamandan bu yana, Samsung mobil bölümünün patronu TM Roh, Galaxy yapay zekânın gelecekte ücretsiz kalmayacağını açıkça belirtti. Henüz bir karar verilmemiş olsa da, Galaxy yapay zekânın gelecekte ücretli olmasının akıllıca olacağı düşünülüyor.

Roh ET, Telecom'a yaptığı açıklamada, Hindistan'daki Ar-Ge merkezlerinin (Noida ve Bengaluru) Galaxy yapay zekânın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Samsung, bu teknolojiyi bu yıl içinde 100 milyon cihaza ulaştırmak istiyor.





ABONELİK HİZMETİ DE GELEBİLİR

Bu rakam muhtemelen Galaxy S24'ten önce piyasaya sürülen akıllı telefonların yanı sıra gelecek yeni modelleri de kapsayacak. Samsung, birkaç hafta önce Unpacked sırasında, ayrıntı vermeden eski modellere Galaxy yapay zekâ özellikleri eklemeyi planladığını açıklamıştı.

Roh ayrıca, "muazzam kaynaklara" ve Galaxy S24 ve diğer telefonlara yapay zekâ özellikleri sağlamanın getirdiği maliyetlere rağmen, Galaxy yapay zekânın 2025 yılına kadar ücretsiz kalacağını belirtti ve sonrası için ise herhangi bir karar alınmadı.

Fakat uzmanlar, mobil yapay zekâ için çeşitli ihtiyaçların bulunduğunu ve daha gelişmiş özelliklere erişmek için bir ücret ödemenin doğru olabileceğini söylüyor. Zira ödeme yapılması halinde Galaxy yapay zekâ önümüzdeki yıllarda daha akıllı hale gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca, kullanıcıların telefonu aldıktan sonra tercih edebilecekleri bir abonelik hizmetinin gelebileceği de konuşulan seçenekler arasında yer alıyor.

Samsung’un cihaz içi yapay zekâ için ücret talep edemeyeceği ancak Galaxy yapay zekâ özelliklerinin çoğu bulutu kullandığı için ücretli olmasının veya abonelik hizmeti gelmesinin doğru bir adım olabileceği ifade ediliyor.