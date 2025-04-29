Trabzon'da 15. Kariyer Gelişim Günleri Başladı

Trabzon'da Kariyer Gelişim Günleri Coşkusu

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından düzenlenen 15. Kariyer Gelişim Günleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz önderliğinde başladı. Etkinlik, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Geleceğine Yatırım

Rektör Yardımcısı Temiz, etkinliğin öğrencilerin mesleki kariyerlerini şekillendirmeye ve gelecek hayallerini yeşertmeye yardımcı olacağını belirtti.

Kariyer Planlamasının Önemi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy, iş dünyasının hızla değiştiği günümüzde, öğrencilerin kariyer planlamasına üniversite döneminde başlamalarının önemine değindi. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin ilham alabilecekleri kişilerle buluşmalarını sağladığını vurguladı.

Öğrencilerin Gelişimine Katkı Sağlıyorlar

Atasoy, Elektrik-Elektronik Kulübü'nün sadece teknik alanlarda değil, sosyal ve kültürel etkinliklerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Mesleki Tecrübeler Paylaşılacak

Elektrik-Elektronik Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Nuroğlu, katılımcılara kulübün faaliyetleri hakkında bilgi sundu. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cihat Bakırcı, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Etkinlik Devam Ediyor

Program, bugün ve yarın bankacılık ve otomotiv gibi çeşitli sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplam 8 oturum ile sona erecek. Kulüp temsilcileri, konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim etti.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde "15. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde "15. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.