Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Güney Koreli teknoloji devi, seçili Galaxy modellerine daha fazla yapay zeka destekli araç ekliyor .

Yeni özellik ilk önce Flip 6 ve Fold 6'ya gelecek

WhatsApp, yükseltmeyi alacak dokuz uygulamadan biri

Bunlara daha gelişmiş görüntü düzenleme gibi şeyler de dahil olacak.

Ancak dil ve çeviri öğelerinde de bir yükseltme var.

Samsung , yılın başında yapay zeka alanındaki yeni markası Galaxy AI'yı tanıttı.

Pakette mesajların ve gerçek zamanlı telefon görüşmelerinin çevirisi de yer alıyordu.





Bunlar cihaz üzerinde çalıştığından, özel bilgileriniz buluta başka bir yere gönderilmiyor.

Gerçek zamanlı telefon görüşmesi çevirileri, sesi seçtiğiniz dilde oynatır ve hatta hattın diğer ucundaki kişi Samsung akıllı telefona sahip olmasa bile aynı şeyi yapar.

Bu hilelerin hepsi lansman sırasında Samsung'un kendi uygulamalarıyla sınırlıydı.

Ancak şirket şimdi bunları üçüncü parti uygulamalarda da etkinleştirmeye hazırlanıyor.

Samsung, yakın zamanda yaptığı yeni Galaxy Flip 6 ve Fold 6 duyurusunda, bunun diğer popüler uygulamalara da geleceğini söyledi ancak herhangi bir uygulama ismi vermedi.

SamMobile, desteklemesi beklenen tüm uygulamaların listesini elde etti.

Samsung, iPhone'a rakip olmak için son girişiminde iki yeni Android akıllı telefonu tanıttı



Özellik , yakında yayınlanacak olan Samsung'un One UI 6.1.1 Android yazılım güncellemesiyle güncellenecek .

Yakında çeviriyi destekleyeceği bildirilen uygulamalar şunlardır:

Facebook haberci

Google Buluşması

Instagram

Kakao Konuşması

ASTAR

Sinyal

Telgraf

WeChat

Naber

Samsung'un bunu şu anda Galaxy AI'nın Canlı Çeviri araçlarını destekleyen tüm akıllı telefonlara sunması muhtemel.

Eğer durum böyleyse, aşağıdaki modellerin WhatsApp ve diğer iletişim uygulamalarında genişletilmiş çeviri özelliklerini görmeyi beklemesi mümkün:

Galaksi S22

Galaksi S22+

Galaksi S22 Ultra

Galaksi S23

Galaksi S23+

Galaksi S23 Ultra

Galaksi S23FE

Galaksi S24

Galaksi S24+

Galaksi S24 Ultra





Galaksi Z Flip 4

Galaksi Z Flip 5

Galaksi Z Katlama 4

Galaksi Z Katlama 5

Galaksi Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaksi Tab S8 Ultra

Galaksi Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaksi Tab S9 Ultra

AI İÇİN SAVAŞ

Samsung'un İngiltere patronu, The Sun gazetesine verdiği röportajda, Apple'ın iPhone için hazırladığı yeni yapay zeka planlarından etkilenmemiş gibi görünüyor .

Samsung'un rakibi, ChatGPT yaratıcısı OpenAI ile anlaşma imzaladıktan sonra iPhone'lara gelecek olan Apple Intelligence'ı duyurdu .

Samsung'un İngiltere ve İrlanda mobil bölümünün başkanı James Kitto, The Sun'a özel olarak yaptığı açıklamada , "Onlar [Apple] bizimle rekabet edebilir mi diye düşünüyorum?" dedi .

"Kendi modellerimizi, özellikle cihazda çalışan kendi dil modellerimizi oluşturduk, ayrıca Google gibi harika ortaklarla da çalışıyoruz ve müşteriye somut bir şey sunacak doğru türden çözümlere sahip olduklarında diğer birçok ortakla da işbirliği yapıyoruz.

"Bence orada kanıtladığımız şey, yapay zekayı kendi başınıza yetiştiremeyeceğinizdir ve yapay zeka ile pazara girecek diğer oyuncuların da aslında içinde bulunduğumuz çağın yeni ve açık bir çağ olduğunu keşfettiklerini düşünüyorum.

"Biz her zaman bu işin içindeydik ve sanırım diğerleri de bu kadar hızlı ilerleyen bir sektörde yer almak için kapılarını açmaları gerektiğini fark ediyorlar."